Die CSU will den Plan der CDU für eine frühe Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten nicht mittragen. CSU-Generalsekretär Markus Blume plädierte im Münchner Merkur dafür, den gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien erst im kommenden Jahr zu benennen. Zum Vorhaben der Schwesterpartei sagte er, es sei "gut, dass die CDU einen klaren Fahrplan hat, wie sie zu einem neuen Parteivorsitzenden kommen will. Andere Fragen – gerade nach der Kanzlerkandidatur – verbinden sich damit nicht."

Damit reagierte der Blume auf Äußerungen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese hatte angekündigt, dass der neue Parteichef auf einem vorgezogenen Parteitag am 25. April gewählt werden soll und dass die Wahl dann ein "ganz klares Präjudiz für die Kanzlerkandidatur" sei.

Anders als in der Frage des CDU-Vorsitzes wird die Benennung des Kanzlerkandidaten der Union von CDU und CSU gemeinsam entschieden – die bayerische Schwesterpartei hat hier ein Mitspracherecht. Deren Generalsekretär Blume ermahnte nun die CDU: "Es kommt hier auf das richtige Timing an – und das ist definitiv nicht mehr in diesem Jahr."

Nach dem Rücktritt von Kramp-Karrenbauer ist eine Neuwahl des Vorsitzes notwendig geworden. Nach dem früheren Bundesumweltminister Norbert Röttgen will sich nun auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz der Wahl stellen. Als mögliche weitere Kandidaten gelten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.