Ich schreibe jetzt einen Satz, von dem ich nie glaubte, dass ich ihn jemals schreiben würde: Gut, dass es die CSU gibt.

An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass ich aus Bayern komme. Ich bin in Nürnberg geboren und in der Oberpfalz aufgewachsen. Meine politische Sozialisierung fand am Bauzaun der geplanten Wiederaufbereitungsanlage von Wackersdorf statt. Die bayerische Landesregierung wollte damals im Taxöldener Forst im Landkreis Schwandorf abgebrannte Brennstäbe aus Kernreaktoren recyceln lassen, was schließlich am erheblichen Widerstand der Bevölkerung scheiterte. Die Protestplakate gegen das Vorhaben hingen auch bei uns im Dorf.

Die CSU, das war die Partei der Streber und der Uncoolen, neben denen in der Schule niemand sitzen wollte und die auch sonst nicht viel auf dem Kasten hatten. Wer politisch und auch statusmäßig vorn sein wollte, der lehnte sich gegen die Christsozialen auf. So sahen wir das – und als uns dann im Jahr 1988 die Nachricht vom Tod Franz Josef Strauß' ereilte, waren wir zugegebenermaßen nicht übermäßig traurig.

"Laptop und Lederhose"

Und heute? Distanziert sich nach dem Debakel von Thüringen unter den konservativen Amtsträgern ausgerechnet Markus Söder von der CSU bemerkenswert klar und schnell von der AfD. Auch in der Klimapolitik scheint Söder erkannt zu haben, dass mit den Rezepten der Vergangenheit die Zukunft nicht zu gewinnen ist – jedenfalls bereitet er seine Partei gleichzeitig auf mögliche Koalitionen mit den Grünen auf Bundesebene vor.

Was ist da los?

Söder ist zunächst einmal ein gebranntes Kind. Als vor zwei Jahren in Bayern ein neuer Landtag gewählt wurde, hat er zunächst versucht, die AfD zu schlagen, indem er sich ihr inhaltlich und sprachlich annäherte. Als das nicht funktionierte, schaltete der Ministerpräsident auf Attacke und bezeichnete sie als das, was sie ist: eine Gefahr für die Demokratie, auf die mit harter Abgrenzung reagiert werden sollte.

Ich denke aber, dass es nicht nur um polittaktische Erwägungen geht. Die CSU war immer auch eine Partei, die Tradition und Zukunft zusammendenken musste. Der Aufstieg Bayerns vom rückständigen Agrarstaat zum Hightech-Hub ging mit Modernisierungszwängen einher, die den heute in allen Industrienationen zu spürenden nicht unähnlich sind. Die CSU hat darauf mit einem Politikansatz reagiert, den der frühere Bundespräsident Roman Herzog mit der Formel "Laptop und Lederhose" auf den Punkt gebracht hat.

Strukturwandel kennt er

Man könnte in einer etwas zeitgemäßeren Diktion auch sagen: In Bayern ist man mit den aus den soziostrukturellen Verwerfungen des Fortschritts sich ergebenden politischen Herausforderungen vielleicht etwas offensiver umgegangen als anderswo. Schon bevor es (wieder) modern wurde, hat sich der bayerische Staat als schützender, zupackender, starker Staat verstanden. Dass die Polizisten wie in Berlin in altersschwachen Kleinwägen durch die Stadt fahren, ist in München schwer vorstellbar. Und wahrscheinlich ist so manche bayerische Realschule besser ausgestattet als ein nordrhein-westfälisches Gymnasium.

Auch Söder selbst steht für einen solchen ausgleichenden Ansatz. Er war vor seinem Wechsel in die Staatskanzlei unter anderem bayerischer Heimatminister. Als solcher hat er es nicht, wie man vielleicht glauben könnte, als seine vordringlichste Aufgabe verstanden, dafür zu sorgen, dass die Weißwurst dem Brauch gemäß auch tatsächlich vor dem 12-Uhr-Läuten vertilgt ist. Söder hat sich vielmehr darum gekümmert, dass vom Strukturwandel betroffene Regionen nicht noch weiter zurückfallen – durch die Gründung von Hochschulen, das Verlagern von Behörden und ähnliche Maßnahmen. Das entspricht in etwa dem neuesten Forschungsstand in der Wissenschaft.

Nun ist die CSU eine bunte Truppe. Es gibt in der Partei Kräfte, die lieber heute als morgen mit der AfD koalieren würden und aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Bei den Themen Tempolimit oder Europolitik ist den Christsozialen der Stammtisch wichtiger als die Wissenschaft. Und wenn man sich die politischen Rohrkrepierer der vergangenen Jahre anschaut, dann gehen viele davon auf Initiativen aus München zurück – von der Maut bis zum Baukindergeld.

Deshalb sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder wie man in Bayern sagen würde: Die ganze Angelegenheit ist alles andere als eine gmaade Wiesn.