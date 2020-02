Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring hat seine Ablehnung einer Neuwahl in Thüringen verteidigt. "Neuwahlen lösen die Problematik der schwierigen Situation in Thüringen nicht auf", sagte er vor Beginn einer Präsidiumssitzung der Bundespartei in Berlin. Nach einer Wahl könnte dieselbe politische Situation entstehen. Der Thüringer Landtag müsse jetzt eine Lösung finden "und die liegt definitiv nicht in Neuwahlen". Die Forderung nach einer Neuwahl habe viele Leute irritiert. "Die angedrohten Zwangsmaßnahmen haben nochmehr irritiert." Welche konkreten "Zwangsmaßnahmen" er damit meinte, erwähnte Mohring nicht.



Der am Mittwoch mit Stimmen von CDU und AfD gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) müsse nun die Vertrauensfrage stellen, sagte Mohring. Er ließ offen, ob seine CDU den früheren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) unterstützen würde, sollte dieser sich im Landtag dann erneut zur Wahl stellen. Mohring verwies aber darauf, dass bei der Wahl eines Ministerpräsidenten je nach Verfahren – ob Vertrauensfrage oder konstruktives Misstrauensvotum – unterschiedliche Mehrheiten erforderlich wären. Dann sei "entweder Enthaltung die Antwort – das muss die Fraktion mit sich ausmachen – oder eben auch Zustimmung notwendig". Scheiterten diese Verfahren, dann komme es zu Neuwahlen: "Aber es ist das Ziel der CDU, dass diese Verfahren nicht scheitern." Die Landes-CDU befürchtet bei einer Neuwahl erhebliche Stimmverluste.

Fragen nach seiner weiteren politischen Zukunft ließ Mohring vorerst offen. Er verwies auf die Fraktionsvorstandswahlen in Thüringen im Mai. Ob er wieder antritt, bleibt unklar.



CDU-Chefin dringt nicht mehr auf Neuwahl

Das CDU-Präsidium hatte auf Initiative von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Eklat um die Wahl Kemmerichs eine sofortige Neuwahl empfohlen. Kramp-Karrenbauer war in der Nacht zum Freitag dann aber nach langen Beratungen in Erfurt mit Mohring und seinem CDU-Landesverband den Thüringern entgegenkommen.

Annegret Kramp-Karrenbauer - CDU-Chefin will stabile Verhältnisse für Thüringen Klare Verhältnisse in Thüringen kann laut Annegret Kramp-Karrenbauer auch das bestehende Parlament bringen. Sollte es scheitern, seien Neuwahlen unausweichlich. © Foto: Reuters/Wolfgang Rattay

Nun dringt die CDU-Chefin vorerst nicht mehr auf eine Neuwahl. Sie räumte den Parteifreunden in Erfurt Zeit ein, einen parlamentarischen Weg aus der Krise zu finden. Sollten die parlamentarischen Möglichkeiten nicht funktionieren, sei eine Neuwahl unausweichlich, machte sie aber deutlich.