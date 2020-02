Der thüringische CDU-Landeschef Mike Mohring soll vor einer Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD gewarnt haben. Wie das Magazin Der Spiegel schreibt, habe Mohring vor der Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer um Mithilfe gebeten, um einen FDP-Kandidaten zu verhindern.

"Ich habe sie gebeten, FDP-Chef Christian Lindner zu bitten, darauf hinzuwirken, dass es keinen Kandidaten der FDP gibt", sagte Mohring dem Spiegel. Dies soll Kramp-Karrenbauer dann auch gemacht haben. Mohring hatte seine Fraktion gewarnt, dass auch die AfD für den FDP-Kandidaten Kemmerich stimme "und dass dann ein Tsunami losbräche". Dennoch wollten die CDU-Abgeordneten für Kemmerich stimmen.

Bei der Ministerpräsidentenwahl war dann Kemmerich im dritten Wahlgang gegen den bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und den AfD-Kandidaten Christoph Kindervater angetreten. Dabei lag er mit 45 Stimmen eine Stimme vor Ramelow und wurde so zum Ministerpräsidenten gewählt. Offensichtlich hatte die AfD gegen ihren eigenen Kandidaten und geschlossen für Kemmerich gestimmt. Aufgrund zahlreicher Proteste legte er das Amt allerdings schon drei Tage später nieder und will auch auf die Amtsbezüge verzichten.

"CDU war so geschlossen wie seit Monaten nicht mehr"

Zu der Situation nach der Wahl Kemmerichs sagte Mohring dem Spiegel: "Tatsächlich war die CDU in dem Moment so geschlossen wie seit Monaten nicht mehr. Bis am nächsten Morgen mit den Reaktionen aus ganz Deutschland und vor allem aus Berlin das Erwachen kam." Aufgrund der Kritik nach der Wahl Kemmerichs kam Parteichefin Kramp-Karrenbauer nach Erfurt, um Neuwahlen anzustoßen. Damit stieß sie allerdings innerhalb der CDU-Landtagsfraktion auf Widerstand. "Zu möglichen satzungsrechtlichen Maßnahmen gab es großen Unmut, weil ein Ostdeutscher es nun gar nicht leiden kann, wenn jemand aus Berlin mit Sanktionen droht, weil man nicht seiner Meinung folgt", sagte Mohring.

Thüringer CDU-Abgeordnete wollen Vertrauensabstimmung über Mohring

Der CDU-Landeschef lehnt eine Neuwahl weiterhin ab. "Es kann die gleiche Situation entstehen wie jetzt. Was machen wir dann? Sitzen wir wieder da und hauen uns die Unvereinbarkeitsbeschlüsse um die Ohren", sagte er im Spiegel. Mohring selbst will nach Angaben von Parteikreisen in seiner Fraktion die Vertrauensfrage stellen. Dies hätten acht CDU-Abgeordnete beantragt, wie es am Freitag aus CDU-Fraktionskreisen hieß. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.

In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt, heißt es: "In den letzten Wochen sind Ereignisse eingetreten, die das Vertrauen in den Vorsitzenden, seine Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit deutlich infrage stellen." Demnach soll es bereits am Mittwoch eine geheime Abstimmung über Mohrings Zukunft als Fraktionsvorsitzenden geben.