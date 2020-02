Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring hat für die Landesverbände seiner Partei mehr Spielraum im Umgang mit der Linken gefordert. Er stimme mit der früheren Thüringer CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht überein, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei mit der Lebenswirklichkeit in einigen Bundesländern nicht übereinstimme, sagte er in Erfurt. Lieberknecht hatte zuvor ihrer Partei eine "verlässliche parlamentarische Vereinbarung mit der Linken" empfohlen, um die Regierungskrise in Thüringen zu beenden.

"Frau Lieberknecht hat klug und richtig zusammengefasst, was jetzt noch möglich ist", sagte Mohring. Die CDU sei "eingemauert in Beschlussfragen". Das verhindere Lösungen für die Regierungsbildung. Dabei betonte der scheidende Fraktionschef, dass es ihm nicht um eine generelle Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses gehe, demzufolge die CDU mit Linken und AfD nicht zusammenarbeiten dürfe. Vielmehr wünsche er sich ein "Austarieren in jedem Bundesland". Das gelte aber ausdrücklich nicht für das Kooperationsverbot mit der AfD, das nicht infrage stehe.

Rücktritt vom Fraktionsvorsitz bereits im März

Weiterhin will Mohring schon Anfang März als Vorsitzender der Thüringer CDU-Landestagsfraktion abtreten. Die Neuwahl des Fraktionsvorstandes sei für den 2. März vorgesehen, sagte Mohring im Erfurter Landtag. Bisher war Ende Mai als Termin genannt worden. Der Landeschef der thüringischen CDU bekräftigte, dort nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Über seine Nachfolge an der Spitze der Fraktion sei noch nicht gesprochen worden.

Die Vertrauensfrage innerhalb der Fraktion, die einige CDU-Abgeordnete gefordert hatten, sei nicht gestellt worden, sagte der scheidende Fraktionsvorsitzende. Mohring zufolge wollen auch Fraktionsvize Christina Tasch und der Parlamentarische Geschäftsführer Maik Kowalleck nicht wieder für den Fraktionsvorstand kandidieren.

Mohring hatte als Reaktion auf das schwache Wahlergebnis der thüringischen CDU im vergangenen Oktober sowie auf sein vielfach kritisiertes Verhalten in der Thüringer Regierungskrise auch seinen Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt. Hierfür steht noch kein Termin fest. Zuletzt kündigte Mohring an, dem Parteivorstand einen vorgezogenen Landesparteitag mit Neuwahlen vorzuschlagen.

Abgeordnete stellten "Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit" infrage

Mohring steht schon seit der Landtagswahl unter Druck, bei der die CDU mehr als ein Drittel ihrer Parlamentssitze verloren hatte. Dieser Druck hat sich nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten mit Hilfe von CDU- und AfD-Stimmen intensiviert. So hieß es in einem Brief, in dem eine Gruppe von Abgeordneten eine schnelle Vertrauensfrage forderte: "In den letzten Wochen sind Ereignisse eingetreten, die das Vertrauen in den Vorsitzenden, seine Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit deutlich in Frage stellen."



Unter anderem soll Mohring seiner Fraktion Bedenken der Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Bezug auf eine mögliche Wahl Kemmerichs verschwiegen haben. Auch in den Verweisen auf den Bundesbeschluss, dem zufolge die CDU weder mit AfD noch Linkspartei kooperieren dürfe, habe er sich mehrfach widersprochen, sagten Kritiker.



Frage nach Übergangslösung weiterhin offen

Da der inzwischen zurückgetretene Kemmerich vor seinem Rücktritt keine Minister ernannt hatte, ist in Thüringen keine geschäftsführende Regierung im Amt. In Verhandlungen mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten und Wahlsieger vom Oktober Bodo Ramelow (Linke) forderte die CDU eine Expertenregierung für eine Übergangszeit.

Ramelow lehnte dies jedoch ab. Am Dienstag schlug er dann seine Vorgängerin Christine Lieberknecht (CDU) als mögliche Ministerpräsidentin vor. Sie sollte mit drei Ministern aus Linkspartei, SPD und Grünen für zwei bis drei Monate geschäftsführend regieren, um dann Neuwahlen zu ermöglichen.



Die Thüringer CDU lehnte den Vorschlag jedoch ab: Lieberknecht solle ein vollständiges Kabinett ernennen und so lange im Amt bleiben, bis ein neuer Haushalt beschlossen ist. Lieberknecht kündigte schließlich an, für das Amt nicht zur Verfügung zu stehen und forderte die CDU-Fraktion auf, für Ramelow zu stimmen.



Mike Mohring - CDU in Thüringen lehnt Ramelow-Vorschlag ab Stabilität in Thüringen wolle Mike Mohring mit einer Übergangsregierung erreichen. Der Vorschlag des bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow greife zu kurz. © Foto: Reuters