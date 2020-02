Es war Mitte August im vergangenen Jahr, da führte Mike Mohring durch seine Heimatstadt: Apolda im Weimarer Land, früher ein Zentrum der Wollindustrie. Vor dem Haus der Stadtverwaltung blieb er stehen. Eine Schautafel erinnert hier an die Friedliche Revolution vor 30 Jahren. Mohring, Fraktions- und Landeschef der CDU in Thüringen, ist sichtlich bewegt, wenn er über die Wende spricht. Der heute 48-Jährige war damals als Jugendlicher mit dabei: Plakate kleben, mit dem Mofa zu Demos, Treffen im Schutz der Kirche. Über das Neue Forum kam er in die Politik.



Im Oktober bei der Landtagswahl, so plante er damals, will er seine CDU zurück an die Macht führen und Ministerpräsident werden. Deshalb hatte er mehrere Journalistinnen und Journalisten nach Apolda geladen. Dass die AfD zu der Zeit gerade Wahlkampf macht mit dem Slogan "Vollende die Wende", ließ den Friedlichen Revoluzzer schaudern, so beteuerte er es jedenfalls: Mit der AfD werde er niemals zusammenarbeiten.

Fünf Monate später: Mohring hat mit den Stimmen der AfD den FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Ein Tabubruch, ein nie da gewesener Vorgang, mit dem Mohring seine ganze Partei, ja die Republik, schockt. Mohring sagt: Wir haben den Kandidaten der Mitte gewählt, wir sind nicht verantwortlich dafür, wie die AfD abstimmt. Dass Thomas Kemmerich einen Tag später sein Amt schon wieder loswerden und die Vertrauensfrage stellen will, begrenzt den Schaden für die CDU nur minimal. Zumal es Meldungen gibt, dass Teile der Thüringer CDU gar nicht so unglücklich mit ihrem neuen Ministerpräsidenten sind und sich gegen die Neuwahlen, die nun im Raum stehen, verwehren.



In Südafrika steht zuvor eine hilflose Angela Merkel, sonst nicht bekannt für emotionale Ausbrüche, vor allem nicht, wenn sie wie jetzt gerade auf Staatsbesuch im Ausland weilt. Diese Wahl sei "unverzeihlich", sagt die Bundeskanzlerin in einer Pressekonferenz mit dem südafrikanischen Präsidenten, wo es doch eigentlich um ganz andere Themen gehen sollte. "Das war ein schlechter Tag für die Demokratie." Da sei eine "Grundüberzeugung der CDU" gebrochen. Mehr kann sie nicht tun. Das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden. Die CDU dürfe sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen.

"Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende"

Ähnlich drastisch reagierten schon am Abend nach der Wahl Generalsekretär Paul Ziemiak und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Beide fordern Neuwahlen. "Wir haben eine ganz klare Beschlusslage, dass es Zusammenarbeit mit AfD nicht geben wird, und deswegen wäre eine Unterstützung dieses Ministerpräsidenten durch die CDU vor Ort auch ein Verstoß gegen die Beschlusslage der CDU Deutschlands, mit den entsprechenden Folgen", sagt Kramp-Karrenbauer im ZDF. Sie werde nicht zulassen, dass es einen "Dammbruch" mit Beteiligung der CDU gebe.

Nur ist der Damm eben schon längst gebrochen. Mohring hat geholfen, ihn einzureißen. Der nun abgewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow bezeichnete ihn jetzt im Interview mit dem Spiegel als "Steigbügelhalter" von Höcke. Es ist nicht das erste Mal, dass Mohring mit der Bundespartei über Kreuz liegt. Es gebe, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter mal im Vertrauen, nur wenige, die wirklich zu ihm durchdrängen.

Vor fünf Jahren, nach der Landtagswahl, bei der die CDU zum ersten Mal ihre Mehrheit verlor, liebäugelte Mohring damit, selbst gegen Bodo Ramelow im Landtag anzutreten. Weil Ramelows Mehrheit dünn war und er nicht sicher auf alle Stimmen aus der SPD zählen konnte, hätte Mohring – mit den Stimmen der AfD – Ministerpräsident werden können. Fraktionschef Björn Höcke schwärmte damals, Mohring sei ein "junger Stürmer" und "voll im Saft".