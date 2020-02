Eine Mehrheit der Deutschen, 58 Prozent, findet, Thomas Kemmerich hätte die Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen nicht annehmen sollen. Das ergab eine Umfrage des ZDF-Politbarometers. Demnach fanden es aber zugleich 33 Prozent richtig. Seine Rücktrittsankündigung befürwortet laut einer weiteren Umfrage ebenfalls eine Mehrheit der Bundesbürger: 61 Prozent der Befragten für den ARD-Deutschlandtrend halten den Schritt für richtig, 24 Prozent finden es falsch, dass der FDP-Politiker am Donnerstag nach nur einem Tag im Amt seinen Rücktritt ankündigte.

Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit den Stimmen von AfD, Union und FDP zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half – dies hatte einen Proteststurm ausgelöst. Am Donnerstagmittag hatte der FDP-Politiker dann seinen Rücktritt angekündigt.



Die Ereignisse in Thüringen wirken sich zum Teil deutlich auf die Meinung der Bundesbürger zu den Parteien aus. Mit Blick auf CDU und FDP gaben laut Deutschlandtrend jeweils mehr als 40 Prozent der Befragten an, dass die Ereignisse in Thüringen ihre Meinung von der jeweiligen Partei eher verschlechtert habe. Bei der FDP äußerten dies 44 Prozent. Für 43 Prozent machen die Geschehnisse keinen Unterschied für ihre Bewertung der FDP; vier Prozent gaben an, ihr Bild von der Partei habe sich eher verbessert. Bei der CDU gaben 41 Prozent an, ihre Meinung über die Partei habe sich eher verschlechtert (46 Prozent unverändert, vier Prozent eher verbessert).

Die Meinung über die AfD änderte sich für 56 Prozent der Befragten nicht. 28 Prozent gaben an, ihre Meinung sei schlechter geworden, für acht Prozent verbesserte sie sich.

Dass führende Bundespolitiker nach der Wahl in Thüringen eine Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich ablehnen, kam bei den Befragten mehrheitlich gut an: 58 Prozent hielten dies für richtig, 17 Prozent für falsch. 22 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass die Parteien von Fall zu Fall über eine Zusammenarbeit mit der AfD entscheiden sollten.

FDP-Anhänger gegen grundsätzliche Absage an AfD

Bei den Anhängern der FDP sind 62 Prozent der Meinung, die Parteien sollten situationsabhängig über eine Zusammenarbeit mit der AfD entscheiden. Eine grundsätzliche Absage halten 13 Prozent der FDP-Wähler für falsch, während jeder vierte (25 Prozent) es für richtig hält, mit der AfD grundsätzlich nicht zusammenzuarbeiten.



Die generelle Ablehnung der CDU, mit der AfD zusammenzuarbeiten, stößt laut Politbarometer mit 76 Prozent auf große Zustimmung unter allen Befragten, nur 19 Prozent finden das nicht richtig. In Bezug auf die Linke gehen die Meinungen laut der Umfrage auseinander: Die Ablehnung unterstützen 40 Prozent, 50 Prozent finden das nicht richtig. Von den Anhängern der Union befürworten 83 Prozent eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber der AfD und 64 Prozent gegenüber der Linken.

Das Institut Infratest dimap befragte für den Deutschlandtrend am Donnerstag, einen Tag nach der Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten, 1.007 Wahlberechtigte in ganz Deutschland. Der Fehlerbereich wurde mit plus/minus 1,4 bis 3,1 Prozentpunkte angegeben. Für das Politbarometer wurden etwa 1.250 Wahlberechtigte in ganz Deutschland am Mittwoch und Donnerstag befragt.