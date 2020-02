Als diesmal das Ergebnis verlesen wird – und klar wird, dass keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit hat – regt sich nichts im Landtag, weder Applaus noch Stöhnen.

Ein dritter Wahlgang ist also nötig. Da reicht die einfache Mehrheit der Stimmen. Die hätte Bodo Ramelow nach aktuellem Stand.

Sollte im dritten Wahlgang ein AfD-Kandidat antreten, will die FDP ihren Fraktionschef Thomas Kemmerich nominieren. Die CDU will für Kemmerich stimmen, so ist aus der Fraktion zu hören. Gewählt wäre, wer die meisten Ja-Stimmen hat.



Wie wird die AfD sich diesmal verhalten? Wird sie ihren Kandidaten zurückziehen? Oder wird sie noch irgendwie versuchen, die anderen Parteien vorzuführen?