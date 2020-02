In Thüringen wollen Abgeordnete von Linken, SPD und Grünen an diesem Montag (18 Uhr) gemeinsam mit einer Verhandlungsgruppe der CDU über eine Lösung in der Regierungskrise sprechen. Bisher lehnen es die Christdemokraten ab, Bodo Ramelow (Linke) aktiv zum Ministerpräsidenten zu wählen. Eine mögliche Option wäre eine Enthaltung.

Ramelow will sich erneut einer Ministerpräsidentenwahl stellen, wenn es für ihn eine Mehrheit ohne AfD-Stimmen gibt. Dafür sind mindestens vier Stimmen von CDU oder FDP nötig. Den Christdemokraten verbietet ein Bundesparteitagsbeschluss jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken. Linke, SPD und Grüne kommen im Parlament in Erfurt zusammen aber nur auf 42 Stimmen, für eine absolute Mehrheit wären 46 Stimmen nötig.

Bereits vor einer Woche hatte die CDU sich auf Ramelows Partei zubewegt: Bei der Linksfraktion habe sich bereits eine Verhandlungsgruppe der Christdemokraten gemeldet, sagte Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow ZEIT ONLINE. Sie besteht aus Generalsekretär Raymond Walk, Fraktionsvize Andreas Bühl, den Abgeordneten Volker Emde und Mario Voigt, der auch CDU-Landesvize ist. Die vier seien beauftragt, den Gesprächsfaden zur Linken aufzunehmen, bestätigte ein Sprecher der CDU-Fraktion.

Zugeständnisse an die CDU möglich

Die CDU hatte zuletzt durchblicken lassen, sich bei einer neuen Wahl womöglich zu enthalten, sodass Ramelow im dritten Wahlgang die dann nötige relative Mehrheit erhalten könnte. Ramelow sei wiederum bereit, sich mit der CDU auf Aufgaben wie den Landesetat für 2021 oder ein Investitionsprogramm für die Kommunen zu verständigen, sagte er. "Ich hoffe, dass es gelingt, Verabredungen mit der CDU zu treffen, sodass die beginnende Staatskrise möglichst abgewendet wird." Ramelow hatte vorgeschlagen, dass er nach seiner Wahl den Weg für eine geordnete Neuwahl frei macht – möglichst nach einer Verständigung über den Etat für 2021, um Thüringen bis zu einer Landtagswahl handlungsfähig zu halten.

"Auch eine Vereinbarung für Neuwahlen müssen wir zusammen treffen", sagte Ramelow. Für eine Auflösung des Thüringer Landtags sind 60 der 90 Stimmen nötig. Rot-Rot-Grün hat zusammen 42 Stimmen, die CDU 21 und die FDP 5. Zuvor hatte Ramelow sich gegen Neuwahlen ausgesprochen.

Die Ministerpräsidentenwahl Anfang Februar hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wurde im dritten Wahlgang mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Regierungschef gewählt. Drei Tage später trat der 54-Jährige zurück und ist seitdem geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt ist. Am Samstag hatten in Erfurt ungeachtet des Rücktritts von Kemmerich Tausende Menschen gegen die Wahl des Regierungschefs mithilfe der AfD protestiert.



Der Thüringer AfD-Partei- und -Fraktionschef Björn Höcke wird an diesem Montag nahezu zeitgleich (18.40 Uhr) zu dem Vierergespräch in Erfurt beim 200. Protestmarsch der islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung in Dresden erwartet. Unter dem Motto "Demokratie braucht Rückgrat" riefen am Sonntag die Kreisverbände der Dresdner CDU und FDP sowie die Sächsische Bibliotheksgesellschaft (SäBiG) zur Gegendemo auf.