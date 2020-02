Die Unionsfraktion im Bundestag will den umstrittenen chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei wohl nicht generell vom Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland ausschließen. Das geht aus einem Kompromisspapier hervor, das am Dienstag von der Fraktion erörtert und beschlossen werden soll. Erstellt hat es die Fraktionsführung; der parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer rechnet damit, dass es eine klare Mehrheit erhält. Wird das Papier wie geplant verabschiedet, wäre ein monatelanger interner Streit um eine Beteiligung von Huawei am deutschen 5G-Netz beendet.



Das vierseitige Papier unterscheidet ausdrücklich zwischen Zugangs-, Transport- und dem besonders sensiblen Kernnetz. Das eröffnet die Möglichkeit, Huawei-Komponenten in verschiedenen 5G-Netzteilen unterschiedlich zu behandeln. Für kritische Komponenten müssten höchste Sicherheitsanforderungen gelten, heißt es weiter. Zudem wird dafür plädiert, Produkte mehrerer Anbieter einzusetzen. Sollte festgestellt werden, "dass überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik Deutschland, entgegenstehen", könne der Einsatz von Komponenten eines Ausrüsters untersagt werden.

Einen Genehmigungsvorbehalt für das Parlament sieht das Papier nicht vor. Vor allem dieser Punkt ist bislang in der Unionsfraktion umstritten. Die Sicherheitsanforderungen sollen über einen Katalog definiert und von den zuständigen Bundesbehörden angewandt und kontrolliert werden. Dieser Katalog müsse auch besagen, "dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist".



Regierung soll Gesetze novellieren

In dem Papier wird die Bundesregierung zudem aufgefordert, zügig die Novelle des Telekommunikationsgesetzes und des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 vorzulegen. Auch darin solle klargestellt werden, welche Anforderungen an Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit Telekommunikationsausrüster erfüllen müssten, um sich am 5G-Ausbau in Deutschland beteiligen zu dürfen. "Vertrauenswürdig" könnten nur Ausrüster sein, die den klar definierten Sicherheitskatalog "nachprüfbar" erfüllten.

Die SPD hat ihren Koalitionspartner unterdessen zur Eile gemahnt. "Die SPD-Fraktion erwartet, dass die Union nun endlich zu einer Entscheidung kommt", sagte der digitalpolitische Sprecher der Fraktion, Jens Zimmermann, dem Handelsblatt – auch wenn nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gerade andere Dinge die Diskussion in der Union bestimmten. Er erwarte eine Entscheidung am Dienstag. Sicherheitsbelange müssten sehr ernst genommen werden, fügte Zimmermann hinzu.

Huawei ist einer der weltweit führenden Netzwerkausrüster auf dem Gebiet der 5G-Technologie. In zahlreichen Ländern gibt es aber Sorgen, dass die Technik des Konzerns ein Einfallstor für chinesische Spionage oder Sabotage sein könnte. Die USA haben Huawei deshalb vom Aufbau ihrer 5G-Mobilfunknetze ausgeschlossen und üben Druck auf europäische Staaten aus, dies ebenfalls zu tun. Washington droht andernfalls damit, den Austausch von Geheimdienstinformationen zu begrenzen. Huawei selbst weist die Vorwürfe stets zurück.

Sowohl die EU-Kommission als auch die britische Regierung wollen strenge Regeln für die Mitwirkung am Netzausbau vorgeben, Huawei aber nicht grundsätzlich von der Beteiligung am Aufbau der 5G-Mobilfunknetze ausschließen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in der Vergangenheit wiederholt gesagt, sie wolle beim 5G-Ausbau besondere Sicherheitsmaßstäbe anlegen, aber kein Unternehmen prinzipiell ausschließen.