Das dürfte sich Friedrich Merz wohl anders vorgestellt haben: Als Erster darf er noch vor Jens Spahn und Armin Laschet am Mittag zur Parteichefin. Die drei ringen gerade darum, wer Annegret Kramp-Karrenbauer im Amt als CDU-Chefin beerben soll. Doch statt Merz, der gern mit der Öffentlichkeit spielt, Spalier zu stehen, wie er ins Konrad-Adenauer-Haus spaziert, haben die Kamerateams im politischen Berlin ein interessanteres Motiv gefunden.

Fünf Minuten zu früh steht Norbert Röttgen im Foyer der Bundespressekonferenz rum, ratscht mit Journalisten. Es ist Zeit für ein paar Fotos. Als er dann Platz genommen hat, nimmt er erst mal einen langen Schluck aus dem Wasserglas, wirft einen schüchternen Blick auf die Uhr. Ein paar Sekunden sind es noch bis punkt Elf. "Meine geht ein paar Minuten vor", nuschelt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag fast entschuldigend.

Eine elegante Begründung für die Kandidatur

Der Grund für den Auftritt: Röttgen will CDU-Chef werden, das haben die Nachrichtenagenturen bereits eine Stunde zuvor vermeldet. "Ich habe heute morgen in einer Mail gegenüber der Parteivorsitzenden meine Bewerbung um den Vorsitz der CDU Deutschlands erklärt", sagt Röttgen, jetzt gefasst und selbstsicher.



So eine Kandidatur will begründet sein. Und Röttgen, der als intellektueller Schnelldenker gilt, hat dafür eine entsprechend elegante Antwort parat: "Am vergangene Wochenende habe ich an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen", sagt er. "Und jeder ausländische Gesprächspartner hat mich gefragt, was ist in der CDU los und was bedeutet das für Deutschland und für die EU?" Da sei der Entschluss "gewachsen", anzutreten. Es ist eine Begründung, die der Kandidatur gleich eine gewisse Flughöhe verleiht, sie schwerer angreifbar macht. Weil Röttgen nicht sagt: Ich will Karriere machen. Sondern eher meint: Die Weltlage nötigt mich. Es gehe nicht "um die Ambitionen einzelner", sagt er.

Mit seiner Kandidatur verschiebt Röttgen die fragile Machtbalance in der CDU. Führende Christdemokraten wollen eine erneute Kampfkandidatur auf jeden Fall vermeiden. Deshalb telefonierten die drei, die bisher als aussichtsreichste – aber eben auch bislang unerklärte – Kandidaten gehandelt wurden, untereinander. Deshalb schmiedet Laschet weiter an seiner "Teamlösung" – die wohl so ausgesehen hätte, dass Merz und Spahn mit anderen Posten versorgt würden. Daher auch die Pendeldiplomatie zwischen Kramp-Karrenbauer und ihren drei potenziellen Nachfolgern.

Röttgen gegen das Hinterzimmer

Am kommenden Montag plante Kramp-Karrenbauer ursprünglich, einen "Fahrplan" bekannt zu geben. Also wer gegen wen, beziehungsweise mit wem antritt. Bis wann und wie und von wem der neue CDU-Chef gekürt werden soll. Ob das alles schon in ein ein paar Tagen klar sein wird, ist nun wieder offen, heißt es aus der CDU-Spitze. Kramp-Karrenbauer wird nun auch Röttgen zum Gespräch laden.



Röttgen ist – abgesehen von zwei unbekannten Parteimitgliedern, die sich schriftlich gemeldet hatten – der Erste, der sich offiziell meldet, während Merz, Spahn und Laschet noch Polit-Mikado spielen: Wer zuerst zuckt, verliert. Eine Form von Hinterzimmergemauschel, die Röttgen ganz in der Rolle des Staatsmanns sofort auseinandernimmt: Das Verfahren, bei dem es Kandidaten gebe, "ohne dass jemand fragt, wer ist Kandidat", habe ihn nicht überzeugt. "Das ist wie eine Jacke, die man am ersten Knopf falsch knöpft. Das wird dann nichts mehr."

Röttgen tritt also nicht an, um sich unter einem möglichen anderen Parteichef im Team unterzuordnen. Er will die Jacke gleich richtig knöpfen und setzt die anderen unter Druck, es ihm gleichzutun und ohne Strategie-Geplänkel anzutreten. Er fordert eine Mitgliederbefragung – die ein CDU-Parteitag allerdings bereits abgelehnt hat und die ja auch nur dann Sinn ergeben würde, wenn mehr als ein Kandidat anträte. Im Sommer solle dann ein Sonderparteitag über den Parteivorsitz entscheiden, so wünscht sich das Röttgen. Zum regulären Termin im Winter könnte dann der Parteitag in Stuttgart klären, wer Kanzlerkandidat von CDU und CSU werden wird. Ob er auch das werden möchte, lässt er offen, sagt aber, der CDU-Vorsitzende habe den "ersten Zugriff".