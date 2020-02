Kurz nach seinem Freispruch und der formalen Entlassung aus dem Gefängnis ist der türkische Intellektuelle Osman Kavala wieder festgenommen worden. Kavala sei noch in der Nacht aus dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul entlassen, aber dann auf die Polizeidirektion der Hauptstadt gebracht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dort werde er festgehalten. In der Regel werden Festgenommene innerhalb von wenigen Tagen einem Haftrichter vorgeführt.

Nach Angaben von Anadolu geht es im neuen Haftbefehl um eine Ermittlung im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Juli 2016. Kavala hatte mehr als zwei Jahre in Silivri in Untersuchungshaft gesessen. Noch am Dienstagnachmittag waren er und acht weitere Angeklagte von dem Vorwurf eines Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen worden.

Das Gericht am Hochsicherheitsgefängnis Silivri ordnete zudem seine Entlassung aus der Untersuchungshaft an. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die abermalige Festnahme Kavalas an.



Deutsche Politiker verurteilen Festnahme

Die neue Festnahme löste empörte Reaktionen aus: Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth bezeichnete sie als "erschütternd". Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags, Gyde Jensen (FDP), sagte, es handele sich um "bewussten Psychoterror". Die Inhaftierung sei "ein weiterer Tiefschlag für die Arbeit der unabhängigen Justiz in der Türkei", erklärte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt. Das Auswärtige Amt hatte die neue Festnahme am späten Dienstagabend auf Twitter verurteilt.



Die Proteste von 2013, die Anlass für den ursprünglichen Prozess waren, richteten sich zunächst gegen Pläne der Regierung, den kleinen Gezi-Park in Istanbul mit einem Einkaufszentrum zu überbauen. Die Demonstrationen entwickelten sich dann zu einer Protestbewegung gegen den damaligen Regierungschef und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, Tausende wurden verletzt und mehrere Menschen getötet.