Bundesverfassungsgericht kippt Sterbehilfe-Gesetz – Seite 1

Das Bundesverfassungsgericht sieht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und hat deshalb den umstrittenen Paragrafen 217 gekippt, der seit 2015 im Strafgesetzbuch steht. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließe "die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen", sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in Karlsruhe. Das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ist damit nichtig. Schwerkranke, Ärzte und professionelle Suizidhelfer hatten gegen den Paragrafen geklagt.

Kritik von Deutscher PalliativStiftung

Die Deutsche PalliativStiftung hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Suizidbeihilfe stark kritisiert. Karlsruhe setze die Selbstbestimmung der ohnehin Starken über den Schutz der Schwächsten, erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas Sitte. "Jetzt wird die Erleichterung der Selbsttötung für Kranke und Lebensmüde zur normalen Dienstleistung."

"Wer Sterbehilfe erlaubt, mache über kurz oder lang Sterben zur Pflicht – erst recht in einer so ökonomisierten Gesellschaft wie der unseren", fügte Sitte hinzu. "Erfahrungen aus allen anderen Staaten zeigen: Angebot schafft Nachfrage", so der Palliativmediziner.



Ärztevertreter warnten vor "Normalisierung des Suizids"

Vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte die Bundesärztekammer hingegen die bestehende Regelung verteidigt. Es schütze vor "einer Normalisierung des Suizids", sagte Kammerpräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch wirke es "Erwartungen auf einen regelhaften Anspruch auf ärztliche Unterstützung bei der Selbsttötung" entgegen.



Ein solcher Anspruch stünde "im eklatanten Widerspruch zur medizinisch-ethischen Grundhaltung der Ärzteschaft", hob Reinhardt hervor.



Durch die Ende 2015 nach langen und kontroversen Debatten im Bundestag beschlossene Neuregelung drohten für Ärzte eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Der sogenannte assistierte Suizid ist eigentlich straflos, weil auch die Selbsttötung an sich nicht bestraft werden kann. Voraussetzung ist, dass der Sterbewillige seinen Tod selbst herbeiführt, also zum Beispiel die tödliche Pille selbstständig einnimmt, die ihm jemand auf den Nachttisch gelegt hat. Die Reform von 2015 hatte jedoch mit dem Strafrechtsparagrafen 217 eine bedeutende Einschränkung geschaffen: Demnach war die "Geschäftsmäßigkeit" der Suizid-Beihilfe verboten – und damit die wiederholte Suizidhilfe durch einen Arzt.