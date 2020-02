Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Vizechef Armin Laschet favorisiert für die Neubesetzung des CDU-Parteivorsitzes weiterhin ein Vorgehen im Team. "Ich werbe weiter für dieses Team", sagte Laschet vor einem Gespräch mit der aktuellen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.



Der Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen 2017 sei nur möglich gewesen, weil es ein Team gegeben habe, argumentierte Laschet. Die Arbeit in der Landesregierung laufe so gut, weil die ganze Breite der Partei von den Sozialausschüssen bis zum Wirtschaftsflügel abgedeckt sei. "Das brauchen wir auch für die Bundesregierung. Deshalb freue ich mich, über eine Mannschaft mit der Parteivorsitzenden sprechen zu können."



Der Ministerpräsident gilt neben dem früheren Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn als einer der Anwärter auf den CDU-Vorsitz. Im Gespräch war, dass die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer unter ihnen ausgehandelt wird. Das wird durch die am Dienstag verkündete Kandidatur von Norbert Röttgen erschwert. Der frühere Umweltminister hat sich gegen eine "Teamlösung" gestellt, da diese "ja ein synonymes Wort für Hinterzimmerlösung geworden ist".

"Man muss die richtige Mischung finden"

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder warnte die Schwesterpartei vor einer Kandidatensuche wie bei den Sozialdemokraten. Die CDU müsse aufpassen, nicht in eine Situation zu kommen wie die SPD mit "zig Kandidaten" für die Bewerbung um den Parteivorsitz, sagte der bayerische Ministerpräsident bei der Aufzeichnung der ZDF-Sendung Was nun, Herr Söder?.

Zugleich warnte Söder die Union davor, die "politische Mitte" zu verlassen. "Wir müssen aufpassen, dass wir am Ende aus der Mitte nicht mehr an die Grünen verlieren, als was man vielleicht an ein oder zwei Prozenten von der AfD gewinnt", sagte er. CDU und CSU müssten bei ihrer Strategie auch der Tatsache Rechnung tragen, dass der größere Teil der Bevölkerung noch immer im Westen lebe. Dort sei die Stimmung und der Zuspruch für die AfD "ganz, ganz anders" als in Ostdeutschland. "Man muss die richtige Mischung finden."