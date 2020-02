"Ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz" – Seite 1

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat seine Bewerbung für den CDU-Vorsitz offiziell erklärt. "Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren", sagte Merz. Er sprach von einer "Richtungsentscheidung".

"Wir leben in spannenden und aufgewühlten Zeiten", sagte Merz. "Die CDU ist eine Partei, die in solchen Zeiten ein Stabilitätsanker sein muss", sagte er bei der Ankündigung seiner Bewerbung. Deutschland sei nicht gut vorbereitet auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Als Beispiele nannte er die Abhängigkeit Deutschlands in der Digitalisierung von ausländischen Anbietern. Auch die Energiepolitik hierzulande sei nicht zukunftsfähig.

Unmittelbar vor ihm hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet seine Kandidatur bekannt gegeben. Er wird von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützt, der deshalb auf eine eigene Bewerbung verzichtet. Auch der Außenpolitiker Norbert Röttgen will CDU-Chef werden, wie er in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte.



Merz bezeichnete Laschet als "Parteifreund" und wies darauf hin, dass es allen Kandidaten um die CDU gehe. Aber mit dem heutigen Tage gebe es echte Alternativen. "Diese Entscheidung ist auch eine Richtungsentscheidung für die CDU", sagte Merz. "Wir haben ab heute die Wahl zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für diesen Aufbruch."

Angesprochen auf eine mögliche Teamlösung sagte Merz, dass er immer in einem Team gearbeitet habe. Aber ein Team müsse auch geführt werden. Man habe sehr vertrauensvolle Gespräche geführt, aber er und Laschet hätten "zwei unterschiedliche Richtungen". Darüber sollten die Delegierten auf dem Parteitag entscheiden. "Ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz", sagte Merz.



Merz will Frau als Generalsekretärin vorschlagen

Die Frage einer Kabinettsumbildung stellt sich nach Ansicht von Merz derzeit nicht. Dies könne frühestens nach dem Sonderparteitag der CDU am 25. April der Fall sein. Dann müssten die Vorsitzenden von CDU und CSU und Kanzlerin Angela Merkel darüber entscheiden.

Auf die Frage, wie er als CDU-Vorsitzender mit Merkel zusammenarbeiten würde, sagt Merz, die Kanzlerin sei gewählt bis zum Ende der Wahlperiode im September 2021. Er sei sicher, Merkel und er würden "einen vernünftigen Weg finden". Sachverhalte wie in Thüringen müssten aber von der Partei und nicht im Bundeskanzleramt entschieden werden. Insofern wäre die Aufgabenverteilung "etwas deutlicher und klarer".

Einen Kanzlerkandidaten für die kommende Bundestagswahl will Merz "im Einvernehmen" mit der CSU ernennen. Merz kündigt an, im Falle seiner Wahl zum Parteichef eine Frau als Generalsekretärin vorzuschlagen.

Mit den Kandidaturen von Merz, Laschet und Röttgen steht fest, dass die CDU erneut zwischen mehreren Kandidaten entscheiden wird. Merz begrüßte, dass es nun "einen offenen Wettbewerb" gebe. "Das ist Demokratie." Der Wettstreit werde der Partei guttun, sagte er.