Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor will die Debatte um eine deutsche "Leitkultur" neu beleben. Im neu erschienenen Sammelband Eine Politik für Morgen. Die junge Generation fordert ihr politisches Recht schreibt er, die Diskussion über "unsere Hausordnung" verdiene ebenso viel politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit wie die Frage der Migration. Ein Verweis aufs Grundgesetz könne das nicht ersetzen.

Integration sei aus seiner Sicht die "Eingliederung" in eine "von unserer Leitkultur geprägte Gesellschaft", schrieb der Innenpolitiker, der sich auch für den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern bewirbt. Es habe sich gezeigt, dass das von Politikern aus dem linken Spektrum jahrelang propagierte "Multikulti"-Konzept kein "buntes Straßenfest" sei. Stattdessen habe es "Parallelgesellschaften", kriminelle Familienclans und andere "dunkle Nebenstraßen" befördert.

Weiterhin plädiert Amthor für eine Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Diese könnte den "patriotischen Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Staat erhöhen". Auch die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich im November für eine Dienstpflicht ausgesprochen, Amthor pflichtete ihr damals bei: Die CDU solle darüber diskutieren, den Vorschlag in ihr Programm aufzunehmen.

Der Leitkulturbegriff ist umgedeutet worden

Der Begriff der Leitkultur wurde vom Politikwissenschaftler Bassam Tibi geprägt. Dabei berief er sich nicht auf eine spezifisch deutsche Kultur, sondern auf "säkulare Demokratie, Menschenrechte, Primat der Vernunft gegenüber jeder Religion, Trennung von Religion und Politik in einer zugleich normativ wie institutionell untermauerten Zivilgesellschaft". Später wurde der Begriff von konservativen Politikern der Union im Zusammenhang mit einer Anpassungspflicht von Einwanderern an die deutsche Mehrheitsgesellschaft umgedeutet.

So hatte der damalige Unionsfraktionschef und aktuell einer der möglichen Kandidaten auf den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz, im Jahr 2000 gefordert, Zuwanderer müssten sich in dem Sinne an die deutsche Leitkultur anpassen, als dass sie die deutsche Sprache lernen, die Verfassungstradition und die Gleichberechtigung von Frau und Mann akzeptieren müssten. Damit löste Merz damals eine Kontroverse aus. So halten Migrantenverbände ein Leitbild von Deutschland als "vielfältiges Einwanderungsland" für sinnvoller als den Leitkulturbegriff. Auch die AfD hat Leitkultur inzwischen als Kampfbegriff in Abgrenzung zu einer vermeintlich von Einwanderern und der EU bedrohten deutschen Identität übernommen.



Der Sammelband, in dem Amthor seinen Vorschlag formuliert hat, enthält größtenteils Beiträge der Jungen Gruppe, einem Zusammenschluss von jungen Abgeordneten der CDU und CSU. Einer der Herausgeber ist Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, weitere Autoren sind beispielsweise CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und die Bundestagsabgeordnete Nadine Schön.



Der Band enthält auch Beiträge zur Sicherheitspolitik, von denen vor allem der des sächsischen Landtagsabgeordneten Marian Wendt für Aufregung sorgen könnte. So schlägt Wendt unter anderem vor, bei der Sicherheit föderale Strukturen zu reduzieren, da sie sich "zur größten Schwäche in der Gewährleistung der inneren Sicherheit" entwickelt haben. Das Trennungsgebot von Polizei und Nachrichtendiensten, das vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der NS-Zeit eingeführt wurde, will er ebenfalls aufheben.