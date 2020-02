Die Parteien haben den alljährlichen Politischen Aschermittwoch für scharfe Angriffe gegen den wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland und die AfD genutzt. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder warnte vor "braunem Gift": In seiner Rede in der Dreiländerhalle in Passau sagte er vor mehreren tausend Zuhörern, der rechtsextreme Terror in Deutschland habe eine ähnliche Dimension wie der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF). "Wenn wir nicht aufpassen, sickert das braune Gift weiter und verseucht nach und nach das demokratische Grundwasser", sagte er. Das müsse auch für das Internet gelten, wo der Hass und Angriffe auf Personen immer stärker würden. Söder griff den Thüringer AfD-Nationalisten Björn Höcke auch ganz direkt an: "Warum darf man denn gerichtlich Herrn Höcke einen Nazi nennen, liebe Freunde?", frage Söder. "Weil er einer ist!"



Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Bewerber für den CDU-Vorsitz, Armin Laschet, attackierte die AfD. Sie sitze im Deutschen Bundestag und halte dort "Woche für Woche ihre Hetzrede". Doch er lasse sich "unser Land nicht kaputt machen von diesen Typen", sagte Laschet in Lennestadt im Sauerland vor 650 Teilnehmern. Angesichts von rechten Terrorakten wie dem Mordanschlag auf den hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke oder den rassistischen Anschlag von Hanau müsse man alles dafür tun, dass "alle die, die die Worte liefern" für solche Taten, wieder aus den Parlamenten verschwinden, forderte Laschet. Die CDU müsse sich klar abgrenzen von der AfD und zeigen, dass man auf keiner Ebene und "auch nicht aus Versehen" mit ihnen zusammenarbeiten werde.



Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck forderte in Landshut mehr gesellschaftlichen Rückhalt für Menschen, die von rechtsextremem Hass betroffen sind. "Wir haben uns zu lange weggeduckt", sagte er. Die Politik dürfe den Rechtsterrorismus nicht mehr als Nischenproblem wegdrücken. Es sei eine "perfide Strategie", dass Menschen, die besondere Schutzräume wie Synagogen brauchten, jetzt dort angegriffen würden. Er bezog sich damit auf einen Terrorangriff in Halle, wo ein Mann versucht hatte, in einer vollbesetzten Synagoge Menschen zu töten.



"Nazis bleiben Nazis"

Auch SPD-Chefin Saskia Esken thematisierte die AfD in ihrer Rede in Vilshofen: "Nur weil die AfD in einer demokratischen Wahl in die Parlamente gewählt wurde, sind es noch lange keine Demokraten", sagte sie. "Nazis bleiben Nazis." Und wer "einigermaßen geschichtsbewusst ist, der darf sich von denen nicht den Steigbügel halten lassen", mahnte sie.

Parteiübergreifend hatten Politikerinnen und Politiker die AfD für das Attentat in Hanau mitverantwortlich gemacht, wo ein offenbar psychisch auffälliger Rechtsextremist neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet hatte. Die AfD wies jeglichen Zusammenhang zwischen ihrer Politik und dem terroristischen Attentat zurück. "Die Tat von Hanau ist nicht das Ergebnis der politischen Diskussion der vergangenen Jahre", sagte der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio in Osterhofen. Wenn Politiker anderer Parteien diese Tat mit der Politik der AfD in Verbindung brächten, komme dies einer "widerlichen Verleumdung" gleich.

Andere Parteien grenzten sich vor dem Hintergrund der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen von der AfD ab. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war mit Stimmen der AfD, der FDP und der CDU ins Amt des Regierungschefs gekommen. Auch am Kampf um die künftige Führung und Ausrichtung der CDU und dem Verhältnis von SPD und Union arbeiteten sich die Redner ab. "In einer Zeit, wo politische Führung so erforderlich ist, haben wir es mit einem Komplettausfall der Volksparteien zu tun, sagte Habeck. Man habe sich an die Sehnsucht der SPD nach Bedeutungslosigkeit schon fast gewöhnt. Jetzt komme auch noch die "chaotisch demoralisierte Union" hinzu.



Grüne machen SPD und CDU Vorwürfe

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin ging den Bewerber um den CSU-Vorsitz, Friedrich Merz, an: Der frühere Unions-Fraktionschef bewirbt sich nach einer längeren politischen Pause erneut als CDU-Chef. "Friedrich Merz, das sei für die CDU "wie Herpes, kommt immer wieder, ist nicht lange da, aber auch nie ganz weg". Schon im vergangenen Jahr hatte Merz für das CDU-Spitzenamt erfolglos kandidiert, er unterlag Annegret Kramp-Karrenbauer. Weiterhin beworben haben sich Laschet und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen.



Die scheidende CDU-Bundeschefin Kramp-Karrenbauer warnte ihre Partei angesichts des Konkurrenzkampfes um ihre Nachfolge vor einer allzu intensiven Selbstbeschäftigung. "Wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, wir als Partei seien der Nabel der Welt", sagte sie bei der baden-württembergischen CDU in Fellbach.

Freie Wähler, CSU und Grüne umwarben die Bauern, die mit Schildern und Traktoren bei mehreren Veranstaltungen in Niederbayern protestierten. Söder forderte mehr Wertschätzung: "Bayern ist ohne Bauern unvorstellbar", sagte er. "Die ganze Welt trinkt und frisst bayerisch." Man müsse denen dankbar sein, die die Lebensmittel produzierten, ob konventionell oder biologisch. Habeck betonte, die Grünen hätten vollstes Verständnis für den Unmut der Bauern. "Wir müssen die Bauern bezahlen, damit sie unsere Umwelt schützen und nicht gezwungen sind, ihre Landwirtschaft weiter zu intensiveren."