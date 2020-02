Nach den tödlichen Schüssen in Hanau mit mindestens elf Toten äußern sich führende Politikerinnen und Politiker zu der Gewalttat. "Das ist furchtbar", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Diese Tat mache "im Grunde sprachlos", sagte Bouffier. Alle Bürger in Hessen seien "entsetzt". An Spekulationen zu den Hintergründen der Tat wolle er sich nicht beteiligen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte wegen des Gewaltverbrechens einen geplanten Besuch in Sachsen-Anhalt ab. Sie werde nicht zum Amtswechsel an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina nach Halle fahren, teilte der Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mit. "Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten. Die Gedanken sind heute Morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern." Er hoffe, dass die Verletzten bald wieder gesund werden.

Außenminister Heiko Maas drückt den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. "Die schrecklichen Ereignisse in #Hanau schmerzen uns alle", twittert der SPD-Politiker. "Nach dieser grausamen Nacht sind unsere Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden."

SPD-Parteichefin Saskia Esken sprach auf Twitter von "rechtem Terror". Sie bezog sich auf die rassistischen Äußerungen im Schreiben des Täters.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich ebenfalls auf Twitter. "Die brutalen und menschenverachtenden Taten in Hanau lassen uns fassungslos zurück. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer." Den Verletzen wünsche er vollständige Genesung. "Der Rechtsstaat wird sich solcher Gewalt mit aller Härte und Entschiedenheit entgegenstellen."

Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigte sich erschüttert. "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben", sagte er der Bild-Zeitung. Über Facebook sprach er den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus. "Meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundenes Beileid.

Christian Lindner, FDP-Parteichef Christian Lindner äußert sich ebenfalls auf Twitter. "Der offenbar rassistische Terror von #Hanau erschüttert mich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien." Dem Rechtsextremismus müsse man sich mit aller Entschlossenheit entgegenstellen.

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht den den Angehörigen der Opfer ihre Anteilnahme aus. "Es ist erschütternd, wie viele Menschen dort sinnlos getötet wurden", sagte sie. "Wir müssen die Hintergründe der Tat gründlich aufklären und alles tun, um solche Taten in Zukunft zu verhindern."



Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby twitterte:

"Was für eine furchtbare Nachricht", twitterte die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock. "Ich denke an die Opfer und die Angehörigen. Es gibt Hinweise auf einen offenbar rassistischen Hintergrund. Gut, dass die Bundesanwaltschaft jetzt ermittelt."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat wegen des Gewaltverbrechens in Hanau einen Termin abgesagt. Ein Sprecher seines Ministeriums sagte, der Minister werde von einem Staatssekretär vertreten. Seehofer wolle sich fortlaufend über die neuesten Entwicklung in dem Fall informieren lassen.

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau wegen Terrorverdachts. Er stufe das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).



In Hanau hat ein Mann am Mittwochabend an zwei Tatorten neun Menschen erschossen. In einer Wohnung fand die Polizei den mutmaßlichen Täter und einen weiteren Toten auf. Der Täter hinterließ ein Schreiben mit rassistischen Äußerungen und ein Video.

