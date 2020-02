Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Es ist beschämend, wenn die Erinnerung keine Wirkung mehr hat Seite 2 — Die Nazi-Rhetorik der AfD

Nach dem Hanauer Massaker stellen sich drei Fragen. Wird Deutschland 75 Jahre nach dem Ende Hitlers und seines verbrecherischen Regimes zum Nährboden eines neuen Nazismus? Ist Staatsversagen die Ursache des rechten Terrors? Und: Wie viel AfD-Gedankengut steckt in dem völkischen Wahn, der verführbare, psychisch labile oder ideologisch verworrene Kreaturen zum Mord treibt?

Zur ersten Frage: Der verbrecherische Rechtsextremismus ist in Deutschland nach wie vor eine Randerscheinung – ob nun gefährlich irre oder irre gefährlich, um die kluge Unterscheidung der Kollegen vom Spiegel aufzugreifen. Und er ist, was im Zeitalter der Globalisierung auch des Irrsinns nicht verwundern kann, Teil eines weltweiten Phänomens von wachsender Fremdenfeindlichkeit, zunehmendem Antisemitismus und aggressivem Antiislamismus.

Wir Deutschen haben in jüngster Zeit das Weihnachtsmassaker am Berliner Breitscheidplatz erlebt, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den mörderischen Anschlag auf die Synagoge in Halle, nun die tödliche Schießerei in Hanau – und unsere Sicherheitsdienste haben eben mit knapper Not eine rechtsterroristische Bande hochgenommen, die in ganz Deutschland Moscheen und Politiker angreifen wollte.

Andere Länder haben ebenso Schlimmes und Schlimmeres durchgemacht: Frankreich in Nizza (84 Tote) und Paris (17 Tote), England in London (52 Tote), Norwegen in Oslo und auf der Insel Utøya (77 Tote), Neuseeland in Christchurch (51 Tote). In Großbritannien, Kanada und vor allem in den USA sind auch immer wieder Synagogen zur Zielscheibe geworden.

Dies alles bietet uns jedoch keine Entlastung. Es ist beschämend, dass die verpflichtende Erinnerung an die Schandtaten der Nazizeit in gewissen Kreisen Deutschlands keine Wirkung mehr hat.



Rechts viel zu lange blind

Zur zweiten Frage: Hat der Staat im Kampf gegen rechtsextremen Terror versagt? Es besteht kein Zweifel, dass Verfassungsschutz und Polizei auf dem rechten Auge viel zu lange blind gewesen sind. Dies hat sich inzwischen geändert. Doch ist es eine Illusion zu glauben, der Sicherheitsapparat des Staates könne jeglichen Terrorismus zuverlässig verhindern. Seine Möglichkeiten sind in unserer Demokratie begrenzt.

Nicht alle potenziellen Täter verhalten sich auffällig. Manche führen ein Doppelleben. Und in die Wahnwelt des Internets einzudringen, in der sie sich radikalisieren, ihre verbrecherischen Hirngespinste ausbrüten und sich zu Attentaten verabreden, stößt strukturell und personell auf Grenzen.



Wir können bei uns keinen Überwachungsstaat aufbauen wie in China. Dort hat die Obrigkeit Zugriff auf sämtliche Daten. Die Suchmaschinen und Chatdienste beschäftigen Zigtausende von Schnüfflern, die das Text- und Bildmaterial sichten und sieben. Es gibt Berichte, wonach zwei Millionen Zensoren permanent das Internet durchstöbern. Eine ähnlich durchgreifende staatliche Schnüffelei ist bei uns unvorstellbar. Der Rechtsstaat verbietet, was Diktaturen sich erlauben könnten. Daher müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, dass nicht allen potenziellen Tätern, ob ideologisch verbohrt oder psychisch gestört, das ruchlose Handwerk rechtzeitig gelegt werden kann. Ein Restrisiko bleibt.