Die mutmaßlichen Rechtsterroristen sollen Anschläge auf Politikerinnen und Politiker, Asylsuchende und Muslime ins Auge gefasst haben. Wie konkret diese Pläne waren, ist unklar. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, die Zelle habe sich "offenbar in kurzer Zeit radikalisiert". Es sei "erschreckend, was hier zutage getreten ist".

Laut Bundesanwaltschaft hatte sich die Gruppe in Chats und telefonisch ausgetauscht und auch mindestens zweimal getroffen. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, nannten die Männer ihre Gruppe in einem Chat "Der harte Kern". Die Männer hätten unter anderem Bezüge zu der rechtsextremen Gruppierung Soldiers of Odin (SOO) gehabt, deren Mitglieder das erste Mal im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise auftauchten.

Die Soldiers of Odin organisierten in der nordfinnischen Kleinstadt Kemi an der Grenze zu Schweden im Oktober 2015 im Stile einer Bürgerwehr Straßenpatrouillen. Ziel war es nach ihrer Darstellung, die Polizei zu unterstützen, weil diese nicht in der Lage sei, insbesondere Frauen vor Übergriffen von Asylbewerbern zu schützen. Die Gruppe weitete sich auf andere Städte aus und soll damals in Finnland mehrere Hundert Mitglieder gezählt haben. Auch in anderen nordischen Ländern bildeten sich Ableger. Die Gruppe lehnt Migration und den Islam ab, weist aber Vorwürfe zurück, rassistisch oder kriminell zu sein.

In Deutschland gibt es Ableger der Soldiers of Odin in Sachsen-Anhalt und in Bayern. Der bayerische Landesverfassungsschutz ordnet die Gruppierung seit Ende 2017 "dem subkulturell geprägten Rechtsextremismus" zu.