Im Brandenburger Landtag ist Vizepräsident Andreas Galau (AfD) mit der Ablehnung einer aktuellen Parlamentsdebatte nach dem Anschlag in Hanau gescheitert. Der Vorschlag der CDU für eine Aktuelle Stunde zum Thema Rechtsextremismus muss zugelassen werden, entschied das brandenburgische Verfassungsgericht. Die Debatte soll den Titel "Walter Lübcke, Halle, Hanau – Wehrhafte Demokratie in der Pflicht" tragen.

Der AfD-Politiker Galau hatte den Antrag mit der Begründung abgelehnt, er sehe keinen Bezug zu Brandenburg und fürchte eine politische Instrumentalisierung der Anschlagsopfer. Da Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) einvernehmlich mit ihrem Vize entscheiden muss, musste sie den Antrag ablehnen. Daraufhin wandte sich die CDU-Fraktion an das Verfassungsgericht, um den geänderten Themenvorschlag zur Aktuellen Stunde an diesem Donnerstag durchzusetzen.



Das Gericht entschied, Galau stehe das von ihm geltend gemachte Prüfungsrecht nicht zu. Es gehöre umgekehrt zu den "autonomen Rechten der CDU-Fraktion festzulegen, welche landespolitischen Themen sie zur Aktuellen Stunde anmelden wolle".

CDU: Vizepräsident hat "einiges zu erklären"

"Das habe ich anzuerkennen, und das tue ich auch", sagte Galau zu der Entscheidung. "Eine Debatte habe ich nie verhindern wollen." Laut Gericht weist die AfD-Fraktion in einer Stellungnahme darauf hin, dass die Aktualität nicht verloren gehe, wenn die Ereignisse in Hanau und deren Folgen in der Landtagssitzung im April besprochen würden.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann reagierte erleichtert auf die Entscheidung. "Welch fatales Signal wäre es gewesen, wenn die AfD die Behandlung des Themas Rechtsterrorismus im Landtag hätte verhindern können", erklärte Redmann. Er kündigte an, eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums zu beantragen, "in der Vizepräsident Galau einiges zu erklären hat".

"Über die im Raum stehende Frage der Abwahl sollten wir im Anschluss entscheiden", erklärte Redmann weiter. Die Koalitionsfraktionen SPD, CDU und Grüne hatten Galaus Ablehnung heftig kritisiert. Auch die Linke warf ihm parteipolitisches Handeln vor und erklärte ihn als "ungeeignet" für den Posten des stellvertretenden Landtagspräsidenten.



Mit dem Anschlag von Hanau befassen sich am Mittwoch auch die zuständigen Gremien des Bundestages. Zunächst kommt der Innenausschuss zusammen, wo Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Abgeordneten Rede und Antwort stehen wird. Danach will sich das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium mit dem Fall befassen.



Im hessischen Hanau hatte in der vergangenen Woche ein Mann neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Später wurden er und seine Mutter tot aufgefunden. Der mutmaßliche Täter Tobias R. hinterließ ein Manifest, das laut Generalbundesanwalt Peter Frank auf eine "zutiefst rassistische Gesinnung" schließen lässt.