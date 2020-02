CDU - Annegret Kramp-Karrenbauer tritt zurück Die CDU-Parteivorsitzende hatte am Montag ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. In Teilen der WerteUnion gäbe es keine klare Abgrenzung zur AfD. © Foto: Reuters TV

Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen folgte am Montagmorgen die nächste Wendung: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, auf ihr Amt zu verzichten und nicht als Kanzlerkandidatin anzutreten. Die Nachricht löste in der ZEIT ONLINE-Community intensive Diskussionen aus – sowohl über Kramp-Karrenbauers Zeit als CDU-Vorsitzende als auch über mögliche Nachfolger.

"Ich kann das Aufatmen in der CDU förmlich spüren. Eine Neubesetzung wichtiger Funktionsträger und eine stramme Führung sind notwendig, um die weitere Erosion nicht zu befördern." User TomChina



"Sie war nicht so unfähig, wie sie von vielen dargestellt wird. Einige unglückliche Aussagen wurden in der Öffentlichkeit völlig übertrieben plattgetrampelt. Sie trägt meiner Meinung nach keine Schuld am Thüringen-Debakel. Große Teile der CDU folgen ihr eher halbherzig, was nicht an mangelnder Führungsstärke, sondern am Geltungsdrang und mangelnder Loyalität ihrer Parteikollegen liegt. Aber trotz dieser Punkte, die man ihr zugutehalten kann, ist eines auch klar: Sie wäre die falsche Wahl als Kanzlerkandidatin. Sie kommt bei der breiten wahlberechtigten Masse nicht gut rüber. Wie gesagt: Ich glaube nicht, dass sie so unfähig ist, wie viele glauben. Aber in der Politik kommt es vor allem darauf an, wie man wahrgenommen wird. Als Saarländer hoffe ich nun, dass Peter Altmaier den Laden übernimmt." User Dr. Ente

"AKK hat ihre Partei nicht im Griff, selbst wenn man ihr beste Absichten unterstellt. So lange die Fraktion von Mike Mohring im Thüringer Landtag unter dem Namen CDU firmiert, muss man die Burschen im Griff haben. Man kann sich von einem Landesverband nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Das ist ihr offensichtlich nicht gelungen. Da bleibt kein Nachweis, dass sie den 'Laden' CDU, geschweige denn den 'Laden' BRD leiten kann." User das_freie_wort



"Nicht AKK hat ein Problem, sondern die CDU"

"CDU und SPD haben beide 2018, aus Angst vor der eigenen Courage, die falschen Kandidaten zum Parteivorsitz gewählt. Das Signal des 'weiter so' hat beiden Parteien erheblich geschadet." User Gutmensch1995

"Sie hat viele Fehler gemacht, aber der Umgang mit ihr war auch unterirdisch. Warum hat man ihr die ganze Verantwortung für das Verhalten des thüringischen Landesverbands zugeschoben? Sie habe die nicht 'im Griff', hieß es. Vom Landesverband hieß es dann im Gegenteil, man fühle sich wie in der DDR, dass da jemand aus Berlin komme und Ansagen mache. Sollte es allerdings wirklich so sein, dass Kramp-Karrenbauer der Meinung ist, sich auf Dauer nicht durchsetzen zu können mit der Abgrenzung gegenüber der AfD, dann hat nicht sie ein Problem, sondern die CDU. Ich finde es unfair, dass alles an ihrer Person abgelassen wird." User Marula

"Dass AKK früher oder später scheitert, war beinahe unvermeidlich. Man wartete gespannt, in welches Fettnäpfchen sie als nächstes treten würde. Eine gute Ministerpräsidentin im Saarland, hat sie auf der Berliner Bühne nie Tritt gefasst. Dass ihr Merkel von Südafrika aus dazwischen grätscht, hat ihre Position endgültig unmöglich gemacht. Respekt für sie, dass sie jetzt die Konsequenzen zieht, statt sich weiterhin vor aller Welt demütigen zu lassen." User Gondo

Wer soll ihr nachfolgen?

"Als Nachfolger rechne ich mit Merz und würde mir Söder wünschen. Söder ist in meinen Augen derjenige, der einen konservativ-bewahrenden und zugleich sozialen Ansatz verkörpert, ohne dabei zu weit nach links auszuscheren (wie etwa Laschet). In meinen Augen derjenige, der die politische Mitte in Deutschland aktuell am besten verkörpert. Nur würde ich mir bei Söder weniger populistische Alleingänge (Kreuze in Amtsstuben, Polizeiaufgabengesetz, Psychiatriegesetz, etc.) wünschen." User wbda

"Merz macht es. Er hört zum Quartalsende bei BlackRock auf, hat also schon alles vorbereitet. Merz ist der beliebteste Unions-Politiker nach Merkel und hat sehr viel mehr Potenzial als Merkel und AKK, konservative Wählerstimmen für die Union zu generieren." User Navan

