Fünf Tage nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg wollen sich SPD und Grüne am Freitag zu einer ersten Sondierungsrunde treffen und die Chancen für eine Koalitionsbildung ausloten. An der Zusammenkunft im Rathaus werden für die SPD der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher, die Landesvorsitzende Melanie Leonhard und Fraktionschef Dirk Kienscherf teilnehmen, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Die Grünen würden durch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Landeschefin Anna Gallina und Fraktionschef Anjes Tjarks vertreten.

Die SPD hatte die Wahl am Sonntag mit 39,2 Prozent der Stimmen gewonnen. Auf den zweiten Platz kamen die Grünen mit 24,2 Prozent der Stimmen. SPD und Grüne hatten eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition im Wahlkampf als Wunschoption bezeichnet, auch in der Bevölkerung gibt es laut Umfragen den Wunsch nach einer Fortsetzung des Bündnisses.



Die Grünen um ihre Zweite Bürgermeisterin Fegebank kündigten an, in einem neuen Senat künftig mehr Einfluss geltend machen zu wollen. Die Partei hatte bei der Wahl ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2015 etwa verdoppelt. Nach der Wahl kündigte die SPD um Regierungschef Tschentscher an, zügig Sondierungsgespräche mit den Grünen zu führen, sagte aber auch, dass er die CDU zu einem Sondierungsgespräch einladen werde.



Auch Bündnis aus SPD und CDU hätte Mehrheit

Die Christdemokraten waren bei der Wahl laut vorläufigem Ergebnis auf ein Rekordtief von nur 11,2 Prozent abgesackt. Eine Koalition aus SPD und CDU hätte im Parlament aber ebenfalls die notwendige Mehrheit zur Regierungsbildung. Die CDU erklärte sich zwar zu Sondierungen mit der SPD bereit, gab sich angesichts ihres eigenen Abschneidens aber hinsichtlich einer Regierungsbeteiligung zurückhaltend. Die Rolle als die größte Oppositionskraft sei "die für uns wahrscheinlichste", sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll.



Die CDU dürfte dann zusammen mit den Linken, die 9,1 Prozent erhielt, der AfD die mit 5,3 Prozent knapp in die Bürgerschaft kam, und der gewählten FDP-Direktkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein die Opposition bilden. Die FDP selbst war an der Fünfprozenthürde gescheitert.