Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) will in Cottbus ein "Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder" einrichten. Das teilte das Bundesumweltministerium mit. Das Kompetenzzentrum soll dem Ministerium zufolge "auf lebensnahe Fragen der Bevölkerung wissenschaftlich fundierte Antworten finden" und diese öffentlich vermitteln. Die neue Einrichtung wird am Mittwochvormittag offiziell gegründet.

BfS-Präsidentin Inge Paulini sagte, ihre Behörde wolle "noch gezielter und breiter über die gesundheitlichen Wirkungen elektromagnetischer Felder informieren". Das neue Kompetenzzentrum solle die erste Anlaufstelle für alle sein, "die Fragen hierzu haben". Auf der Internetseite des Zentrums könnten sich Bürgerinnen und Bürger informieren und Expertinnen und Experten ihre Fragen stellen.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, sowohl die Energiewende als auch die Digitalisierung seien "entscheidende Projekte für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands". Wenn es hier Bedenken gebe, "müssen wir diese ernst nehmen und Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aufgreifen". Das BfS als wissenschaftlich unabhängige Institution sei hier "eine kompetente und glaubwürdige Stimme".