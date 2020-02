Daniel Ziblatt und Michael Koß gehören zu den profiliertesten Demokratieforschern der Gegenwart. Ziblatt ist Eaton Professor of the Science of Government an der Harvard University, sein Buch "Wie Demokratien sterben" (2018) wurde zum internationalen Bestseller. Koß ist Professor für das Politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU an der Leuphana Universität Lüneburg, in seinem letzten Buch "Parliaments in Time" (2018) beschäftigte er sich mit der Entwicklung westeuropäischer Demokratien von 1866 bis 2015.



Jetzt will der neu gewählte Ministerpräsident von Thüringen, Thomas Kemmerich, also zurücktreten, den Landtag auflösen und Neuwahlen herbeiführen. Er wolle den "Makel der Unterstützung durch die AfD" vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen. Ob Neuwahlen kommen, ist angesichts der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ungewiss. Und egal, wie diese Situation ausgeht: Der Schaden ist bereits geschehen. Der Handschlag von Thomas Kemmerich und Björn Höcke hat die politische Ikonografie der Bundesrepublik um ein Motiv reicher gemacht.

Neu ist dabei, dass dieses Motiv in einer direkten Kontinuität zur autoritären Vergangenheit Deutschlands steht. In den sozialen Medien kursieren Fotos, die Höcke und Kemmerich neben dem historischen Handschlag von Adolf Hitler und Paul von Hindenburg am 21. März 1933 zeigen, dem sogenannten Tag von Potsdam. Damals wertete der gemeinsame Auftritt mit dem etablierten Reichspräsidenten den neu gewählten Reichskanzler auf. Nach der Ministerpräsidentenwahl war es der AfD-Landesvorsitzende, der sich zumindest für kurze Zeit als Königsmacher fühlen durfte.

Die ikonografische Ähnlichkeit ist nicht die bemerkenswerteste Parallele zwischen heutigen und vergangenen Ereignissen, und dabei steht nicht weniger als die Geschäftsgrundlage der bundesdeutschen Demokratie auf dem Spiel. Sie hatte immer darin bestanden, sich klar von potenziell verfassungsfeindlichen Parteien abzugrenzen. Insbesondere die Union war stets darauf bedacht, Parteien am rechten Rand zu absorbieren, anstatt mit ihnen zu paktieren. Der von Björn Höcke angeführte Flügel, mit dem CDU und FDP in Thüringen offenbar gemeinsame Sache machen, wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Bis zum 5. Februar 2020 hat sich noch keine Partei in Deutschland von einer anderen (Landes-)Partei in ein Regierungsamt wählen lassen, deren Vorsitzender gerichtsfest als "Faschist" bezeichnet werden darf.

Daniel Ziblatt ist Eaton Professor of the Science of Government an der Harvard University. 2018 erschien sein Buch "Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können" bei DVA (gemeinsam mit Steven Levitsky). zur Autorenseite

Doch wie können Demokratien mit radikalen Herausforderungen umgehen? Ein internationaler Vergleich zeigt: Es war vor allem die glaubhafte Abgrenzung der etablierten Parteien gegenüber radikalen Herausforderern, die Demokratien wieder stabilisiert hat.

Juan Linz, der große Politikwissenschaftler der Yale University, hatte stets vor einer Kooperation der Etablierten mit Radikalen gewarnt: Linz wurde in der Weimarer Republik geboren und wuchs im Spanien der Dreißigerjahre auf. Nach seinem biografischen Anschauungsunterricht als Zeitgenosse des Scheiterns sowohl der deutschen als auch der spanischen Demokratie analysierte Linz systematisch den Zusammenbruch von Demokratien weltweit. Ihm zufolge war für den Niedergang der meisten Demokratien die "größere Affinität [der Etablierten] für Extremisten anstelle von anderen Parteien auf der anderen Seite" des politischen Mainstreams verantwortlich. Linz argumentierte, dass auch informelle Bündnisse von Etablierten und Radikalen den Eindruck entstehen ließen, es handle sich um gewöhnliche Vorgänge. Die historische Erfahrung Deutschlands und auch Italiens verdeutlicht die fatalen Konsequenzen dieses Gewöhnungsprozesses.

Michael Koß ist Professor für das Politische System der Bundesrepublik und der Europäischen Union an der Leuphana Universität Lüneburg. 2018 erschien sein Buch "Parliaments in Time. The Evolution of Legislative Democracy in Western Europe" bei Oxford University Press. zur Autorenseite

Umgekehrt kann eine strikte Abgrenzung von Radikalen eine Demokratie stabilisieren. In einem Akt beispielloser Härte gegen die eigene Organisation hatten die schwedischen Konservativen 1933 ihren eigenen Jugendverband ausgeschlossen, weil dieser sich zu eindeutig nationalsozialistischem Gedankengut angenähert hatte. Unmittelbar hatte das negative Konsequenzen für die Konservativen. Sie verloren nicht nur 25.000 Mitglieder, sondern im folgenden Jahr auch die Kommunalwahlen. Aber Schweden blieb auf diese Weise demokratisch, denn die Wahl offen nationalsozialistischer Bewegungen lohnte sich nicht mehr, war doch klar geworden, dass diese über keinen parlamentarischen Bündnispartner mehr verfügten.



Beispiel Belgien

1936 sahen sich die Parteien der politischen Mitte in Belgien, namentlich die katholische Partei Walloniens, von der nazistisch inspirierten Rex-Bewegung herausgefordert, die nahezu 20 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Trotz großen Drucks des rechten Flügels der Katholischen Partei verweigerte diese sich einer Zusammenarbeit. Entscheidenden Einfluss hatte dabei die Intervention König Leopolds des Dritten, der auf dem moralischen Gebot beharrte, parlamentarisch weiterzuregieren. So kam es, dass die Katholische Partei eine Zusammenarbeit mit ihrem vormaligen Hauptkonkurrenten einging, den Sozialisten. Trotz wechselseitigen Misstrauens hielt diese Allianz. Die Rex-Bewegung erhielt keinen parlamentarischen Einfluss und die belgische Demokratie blieb bis zum deutschen Einmarsch 1940 stabil.

In Deutschland wurde ein anderer Weg eingeschlagen, und die Parallelen zu aktuellen Ereignissen sind frappant. Im Thüringischen Landtag war zum ersten Mal der Versuch gescheitert, die radikale Rechte auf parlamentarischer Ebene einzuhegen. Im Februar 1924 ergaben die thüringischen Landtagswahlen einen Bruch mit der Vergangenheit. Hatte das neu geschaffene Land zuvor klar auf einem Mitte-Links-Kurs gelegen, fiel die Mehrheit nun ans rechte Lager. Der sogenannte Ordnungsbund aus konservativer DNVP, beiden liberalen Parteien und einer Reihe anderer kleinerer Gruppierungen, erzielte 48 Prozent der Wählerstimmen und 35 der 72 Sitze im Landtag. Anschließend regierte der Ordnungsbund mithilfe der Völkisch-Sozialen Liste, ein Bündnis mit sieben Abgeordneten. Zwar zerbrach das völkische Bündnis schnell, aber die wichtigste und folgenreichste Konsequenz dieser Kooperation war das dauerhafte Ende des vormaligen Verbots rechtsradikaler Gruppierungen, unter anderem der NSDAP. 1929 stellte die NSDAP in Thüringen ihren ersten Minister.

In der Politik summieren sich Regelbrüche

Vor diesem Hintergrund war der Handschlag von Erfurt nicht nur ein Ereignis unter vielen in einem abgelegenen Bundesland. Erstens ereignen sich in föderalen politischen Systemen Tabubrüche immer zuerst auf Länderebene, eben weil man sie hier so schön herunterspielen kann. In Thüringen hatte die NSDAP zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass man auf parlamentarischem Wege auf eine Abschaffung der parlamentarischen Demokratie hinarbeiten kann. In der Politik summieren sich solche Regelbrüche auf: Nach 1924 setzte die NSDAP zusehends erfolgreich auf ähnliche parlamentarische Strategien, erst in anderen Ländern, dann im Reich.

Zweitens ist es nur wenig beruhigend, dass die Bundesparteien von CDU und FDP sich nun vom Verhalten ihrer thüringischen Landesverbände distanzieren. Strukturell ähnelt insbesondere die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer einer Königin ohne Land. Gemeinsam mit den Sozialdemokraten verfügen die Christdemokraten in Thüringen über einen Stimmenanteil von weniger als 30 Prozent.

Angesichts einer solchen Transformation des deutschen Parteiensystems bedarf es einer gehörigen Portion Mutes. Opportunismus unterminiert die Selbstheilungskräfte parlamentarischer Regierungssysteme gerade da, wo Koalitionen an der Tagesordnung sind. Kommt es nicht zu einer Stabilisierung und Neuausrichtung der politischen Mitte, dann ist die deutsche Demokratie so gefährdet wie noch nie seit 1949.