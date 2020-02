Im Auge eines Hurrikans herrscht Ruhe, es ist windstill. Jenseits dieser Zone, hinter dem Wall aus hohen Quellwolken, tobt der Sturm und zerstört alles, wie sich ihm entgegenstellt.



Das Auge des politischen Hurrikans, der Thüringen heißt, befindet sich in der Regierungsstraße 73 in Erfurt, im wuchtigen Barockbau der Staatskanzlei. Hier ist es sehr still und ja, auch sehr leer, was auch daran liegt, dass ein ganzer Flügel saniert wird. Der Weg zum eigentlichen Zentrum ist schnell gefunden. Durch den Haupteingang, dann zwei Treppen hoch und schließlich einen langen Gang entlang, vorbei an den Vitrinen mit den Gastgeschenken diverser Staatsoberhäupter: Schon steht man vor Raum 113. "Der Thüringer Ministerpräsident Thomas L. Kemmerich", steht auf dem Türschild.



Hier also sitzt er, der Mann, der sich am 5. Februar mit den Stimmen der in Thüringen besonders radikalen AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Der damit nicht nur den Selbstzerstörungsprozess der Thüringer CDU beschleunigte, sondern auch den Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer einleitete, welcher wiederum die Bundes-CDU in eine Führungskrise mit noch unabsehbaren Folgen stürzte. Der Mann, der mit daran schuld ist, dass im fernen Hamburg CDU und FDP bei den Wahlen vernichtende Ergebnisse erzielten, und der ganz nebenbei die 2,1 Millionen Menschen in seinem eigenen Bundesland in eine Art politischen Panikmodus versetzte.



Offiziell ist Thomas Kemmerich seit dem 15. Februar zurückgetreten, aber die Landesverfassung, Artikel 75, Absatz 3, verlangt von ihm, dass er die Geschäfte bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers fortführt. Das kann noch bis zum 4. März dauern, bis der Linke Bodo Ramelow wieder ins Amt gewählt ist. Es kann aber auch noch mehr als ein halbes Jahr dauern, falls der Landtag neu gewählt werden muss, weil die CDU angesichts des Widerstands aus der Bundes-CDU von ihrem in der vergangenen Woche gefassten Plan, Ramelow mit zu wählen, doch wieder abrückt. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass es im Parlament überhaupt keine Einigung für irgendetwas gibt. Dann könnte aus der Notregierung auch eine sehr lange Veranstaltung werden. Der Weg eines Hurrikans ist unvorhersehbar.

Der Wächter des Auges

Aber hier, in der Staatskanzlei, im Auge des Sturms, herrscht Stille. Die Tür zum Zimmer 113 bleibt zu, stattdessen öffnet eine freundliche, etwas traurig dreinblickende Mitarbeiterin die Tür daneben. Sie führt in den Verbindungsraum zwischen dem Ministerpräsidentenbüro und dem Kabinettsaal, in dem allerdings schon seit Wochen kein Kabinett mehr getagt hat. An der Stirnseite eines langen Tischs, auf dem vier schwarze Laptops aneinandergereiht stehen, sitzt ein Mann, der ein hellbraunes Sakko mit Einstecktuch zu Glatze und modischer Brille trägt. Nicht nur wegen der roten Strümpfe, die unter seiner blauen Jeans hervorlugen, vermittelt er einen aufgeräumten, ja fröhlichen Eindruck.



Thomas Philipp Reiter, so heißt der Mann, hat schon so einiges politisch durchlebt. Er sprach für die Union von Christian Wulff in Niedersachsen und beriet den CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus in Thüringen, bevor dieser auf einer Skipiste verunfallte, was wiederum dazu führte, dass Reiter es wenig später lieber in der FDP versuchte.



Bei den Liberalen wollte er sogar ein richtiger Politiker werden. Er bewarb sich für ein Abgeordnetenmandat im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und das Bürgermeisteramt in Elmshorn, beides, das gibt er gerne zu, erfolglos. Nach Auskunft seiner Visitenkarte arbeitete er zuletzt als "Managing Partner European Affairs" in der Beratungsfirma des früheren Hamburger CDU-Bürgermeisters Ole von Beust.



Jetzt ist er, wie er es selbst formuliert, Kemmerichs "Multifunktionssprecher", also Partei-, Fraktions- und Regierungssprecher in einem, – und ansonsten der Wächter des Auges. Er lässt niemanden an Kemmerich heran, vor allem keine dieser Journalisten, die immer so komische Fragen zur AfD stellen. So lange der Ministerpräsident nicht zu viel sagt, kann er auch nicht zu viel Falsches sagen, das ist die schlichte, aber wirksame Unfallvermeidungstechnik.