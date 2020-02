Es wird ganz sicher eines fernen Tages ein Strategiespiel namens Thüringen geben, für aufreibend-lustige Familienabende zu Hause. Man wird sich vielleicht entscheiden können, ob man in der Rolle von Bodo spielen möchte, dem Ministerpräsidenten im Wartestand, oder von Christine, der Vorgängerin, die ihm auch nachfolgen will, oder von Mike, dem Fraktionschef, der gegangen ist, aber in Wahrheit immer noch da ist. Oder Thomas, dem Überraschungs-Regierungschef, von dem oft keiner weiß, wo er ist.

Was Thüringen erlebt in diesen Tagen, das ist: Demokratie unter Stress. Belagerungszustand auf Landtagsfluren; Journalisten in Trauben, Kameras und dazwischen ein Betrieb, der die viele Aufmerksamkeit gar nicht gewohnt ist, der mit Fehlern reagiert. Weil leider die halbe Republik hyperventiliert, gibt es in Erfurt einerseits Politiker, die das Gefühl haben, keinen Schritt mehr gehen zu können, ohne potenziell riesigen Ärger zu verursachen.

Und es gibt andere, die ihre große Stunde gekommen sehen. Es ist die Zeit der Glücksritter und Raketenbauer.

Die Rakete der Woche hat Bodo Ramelow steigen lassen, der linke Ministerpräsident, der in Wahrheit kein Ministerpräsident mehr ist – der aber gern manches tut, um den gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Ramelow hat vorgeschlagen, seine Vorgängerin, die CDU-Frau Christine Lieberknecht, aus der Pfarrhaus-Rente zurückzurufen, zur Rettung des Landes und letztlich der Republik. Er hat damit die CDU überwältigt, aber man weiß nicht, ob das eine gute Idee war.

Es war am vergangenen Wochenende, als einige Strategen der Linken, unter ihnen Ramelow und sein bisheriger Staatskanzleichef, miteinander grübelten, wie man aus der Lage ausbrechen könne, die in Thüringen entstanden ist. In drei Schritten ist das Land ja wirklich in eine Art Staatskrise gerutscht: Weil zuerst der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Weil dieser Kemmerich, unter enormem Druck, seinen Rücktritt erklärte. Und weil es sich dann aber als gar nicht so leicht herausstellte, einen Nachfolger, eine Nachfolgerin zu bestimmen. Zwar ist Ramelow beliebt bei den Thüringer Bürgern, er würde gern zurück ins Amt, aber die CDU will ihn auf keinen Fall mitwählen. Immer wieder verweist sie darauf, dass es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei gebe, der ihr verbiete, mit Linken und AfD zu kooperieren (selbst wenn derselbe Beschluss die Union nicht davon abgehalten hatte, Kemmerich mithilfe der AfD zu wählen).

Eine Mehrheit ohne die Hilfe der CDU gibt es für Ramelow aber nicht, wenn er nicht auf Stimmen der AfD angewiesen sein möchte. Und dann ist da noch etwas, das wiederum niemand will: Neuwahlen zum Thüringer Landtag, ohne dass vorher ein anderer Regierungschef bestimmt worden wäre. Das würde nämlich bedeuten, dass Kemmerich, geschäftsführend und ohne einen einzigen Minister, noch über Monate weiterregieren könnte. Müsste.

Und deshalb also entwickelten Ramelow und seine Leute die Volte mit Lieberknecht: Wäre es nicht genial, die in ganz Thüringen anerkannte CDU-Frau zu bitten, für eine Übergangszeit noch einmal in die Staatskanzlei zurückzukehren? Von 2009 bis 2014 war Lieberknecht Thüringer Ministerpräsidentin, mit Ramelow ist sie eng befreundet. Beide sind protestantisch beseelt. Ramelow, so verbreiten es die Linken, habe sie gefragt, und sie habe nicht abgelehnt.

Mit einer dreiteiligen Idee ging Ramelow sodann auf die CDU zu: Der Landtag solle Anfang März Neuwahlen beschließen, zugleich für die Zeit bis nach der Neuwahl Christine Lieberknecht zur Ministerpräsidentin wählen. Diese dürfe dann noch drei Minister ernennen (für Finanzen, Staatskanzlei und Justiz, besetzt von SPD, Linken und Grünen). Ein schwarz-rot-rot-grünes Kabinett, von hinten eingefädelt! Ramelow wusste: Wenn er das vorschlägt, ist das seine Chance, überall der Held zu werden. Seht her, fürs Wohl des Landes verzichte ich aufs Amt!

Aber natürlich wusste auch die Thüringer CDU, was noch Ramelows Kalkül ist: dass die Wähler bei Neuwahlen ihn und die Linke belohnen könnten. Die CDU-Abgeordneten ahnten gleich, dass sie überhaupt nichts davon haben würden, eine Interregnums-Regierungschefin zu stellen, von Gnaden Bodo Ramelows.

Weshalb der Dienstag dieser Woche im Thüringer Landtag beginnt, wie der Montag aufgehört hat: Kameras, Kameras, Kameras. Die CDU-Fraktion tagt. Irgendwann wird unterbrochen. Mike Mohring, der Fraktions- und Parteichef, und Mario Voigt, sein Stellvertreter, verlassen den Landtag, rasen los: nach Apolda.

Sie besorgen Bratwurst und Kartoffelsalat und treffen Christine Lieberknecht, unweit ihres Wohnorts.