Der Arbeitnehmerflügel der CDU verlangt die Auflösung der Werteunion. Wegen der Zustimmung der rechtskonservativen Gruppierung zur Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD schlug der Bundesvize der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegen die Mitglieder der Werteunion vor.



"Wer die Werte der CDU nicht teilt, hat in der CDU nichts zu suchen", sagte er dem Handelsblatt. "Wir brauchen keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen." Wer den Abgrenzungsbeschluss der CDU zur AfD nicht akzeptiere, dürfe keine Verantwortung in der Union übernehmen.



Auch der ehemalige Generalsekretär der Union Ruprecht Polenz kritisierte die Gruppierung: Die Werteunion verhalte sich "organisiert parteischädigend", schrieb er auf Twitter. Daher dürften deren Mitglieder nicht in der CDU bleiben.



Werteunion-Vorsitzender Alexander Mitsch wies die Kritik zurück und rechtfertigte das Verhalten seiner Gruppierung. "Ein linker Ministerpräsident ist Herrn Bäumler also lieber als einer von der FDP", sage er unter Bezug auf den früheren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. "Es ist eine Schande, dass solche Positionen in der Partei Adenauers und Kohls heute unverhohlen vertreten werden", sagte Mitsch dem Handelsblatt. "Mit dieser Meinung verprellt Herr Bäumler nicht nur die Opfer der SED-Diktatur, sondern stellt sich auch selbst ins Abseits."



Werteunion für Expertenregierung unter Kemmerich

Die Werteunion hatte das Abstimmungsverhalten der Thüringer CDU-Fraktion bei der Ministerpräsidentenwahl verteidigt. Bei der Wahl am Mittwoch hatte die CDU-Fraktion zusammen mit der AfD und FDP für Kemmerich gestimmt. "Wir haben nicht zusammen mit einem Faschisten gewählt", sagte Mitsch anschließend der ARD. Stattdessen habe die CDU nur ihren Wählerauftrag umgesetzt und "einen Kandidaten der politischen Mitte gewählt und eben nicht einen der politischen Ränder".



Der Landtag habe mit der Abstimmung bewiesen, dass er arbeitsfähig sei, weswegen Mitsch auch einer möglichen Auflösung des Parlaments widersprach. "Er hat seine verfassungsmäßige Aufgabe erfüllt, hat einen Ministerpräsidenten gewählt. Ich würde jetzt nicht von Neuwahlren reden wollen. Ich glaube, es würde jetzt auch keine Neuwahlen-Diskussionen geben, wenn Herr Ramelow gewählt worden wäre." Den neuen Regierungschef Kemmerich solle man zunächst "arbeiten lassen".



Da Kemmerich darauf verzichtete, eine Regierung zusammenzustellen, schlug Mitsch später im Deutschlandfunk eine Expertenregierung unter der Führung des FDP-Politikers vor. "Vielleicht eine überparteiliche", sagte Mitsch. Das habe es in Österreich, ehe eine Lösung gefunden worden sei, auch gegeben, führte Mitsch im Hinblick auf die Expertenregierung von Brigitte Bierlein nach dem Auseinanderbrechen der ÖVP/FPÖ-Koalition im vergangenen Jahr aus. Neuwahlen hingegen würden die politischen Ränder nur stärken, sagte Mitsch. Dennoch dürfe seine Partei, um sie zu verhindern, nicht die Wiederwahl Ramelows zulassen. Es sei falsch, wenn die CDU im Thüringer Landtag "ultimativ unter Druck gesetzt wird".



Die Werteunion ist 2017 als eine Art konservative innerparteiliche Opposition zur liberaler ausgerichteten Regierungsführung von Angela Merkel gegründet worden. Unter anderem fordert sie eine Abschaffung des Mindestlohns und eine restriktivere Asylpolitik. Die 3.700 Mitglieder starke Gruppierung ist innerhalb von CDU und CSU umstritten, etwa aufgrund ihrer Unterstützung für den in der Partei vielfach kritisierten ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, dem eine Nähe zur AfD vorgeworfen wird. Auch Christoph Kindervater, der parteilose Kandidat der AfD in der Ministerpräsidentenwahl, hatte zuletzt gesagt, er verstehe sich als Unterstützer der Werteunion.

Nach der Wahl Kemmerichs hatten sich zahlreiche Bundesfunktionäre der CDU von ihrer Landespartei in Thüringen distanziert. So sagte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Neuwahl sei unausweichlich, wenn die "parlamentarischen Möglichkeiten nicht funktionieren". Das Wahlverhalten der Landespartei kritisierte sie als konträr zu den Werten der Bundes-CDU. Auch Generalsekretär Paul Ziemiak forderte Neuwahlen, Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Wahl "unverzeihlich". CDU-Fraktionschef Mike Mohring will als Konsequenz deshalb im Mai nicht wieder für das Amt kandidieren.