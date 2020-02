Die Stimmen gegen die WerteUnion in der CDU werden lauter. In der Diskussion um Konsequenzen aus den Ereignissen in Thüringen griff jetzt auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die rechtskonservative Gruppierung an. "Ein Bekenntnis zur WerteUnion ist eine Beleidigung für alle CDU-Mitglieder", sagte Hans der Düsseldorfer Rheinischen Post.



Die WerteUnion hatte das Abstimmungsverhalten der Thüringer CDU-Fraktion am Wochenende verteidigt, nachdem FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. CDU und FDP hatten vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.



Die CDU mache Politik auf den Fundamenten ihrer Werte, eine WerteUnion sei daher überflüssig sagte der Hans der Zeitung. Jedes Mitglied der Gruppe müsse sich überlegen, ob sein Platz noch in der Union sei. "Wenn nicht, müsste er konsequenterweise sein Parteibuch zurückgeben", sagte der saarländische Ministerpräsident. Die WerteUnion schließt – anders als es die Beschlusslage der CDU vorsieht – eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD nicht grundsätzlich aus.

Bereits am Wochenende hatten mehrere CDU-Politiker gefordert, den Zusammenschluss aus der Partei zu drängen. Der Bundesvize der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, schlug einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegen die Mitglieder der WerteUnion vor und verlangte die Auflösung der rechtskonservativen Gruppe. Auch der ehemalige Generalsekretär der Union Ruprecht Polenz kritisierte die Gruppierung, er schrieb auf Twitter, die WerteUnion verhalte sich "organisiert parteischädigend", deren Mitglieder dürften nicht in der CDU bleiben.

Die WerteUnion firmiert als eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen. Die Gruppe wurde 2017 als eine Art konservative innerparteiliche Opposition gegründet., die argumentiert, die CDU sei unter Kanzlerin Angela Merkel zu weit nach links gerückt und müsse wieder konservativere Positionen vertreten. Unter anderem fordert die WerteUnion eine Abschaffung des Mindestlohns und eine restriktivere Asylpolitik. Die 3.700 Mitglieder starke Gruppierung ist innerhalb von CDU und CSU umstritten, etwa aufgrund ihrer Unterstützung für den in der Partei vielfach kritisierten ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, dem eine Nähe zur AfD vorgeworfen wird.