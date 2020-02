Der Vorschlag von Bodo Ramelow, die frühere thüringische Regierungschefin Christine Lieberknecht (CDU) vorübergehend in ihr altes Amt zu holen, ist von Bundespolitikern der CDU positiv aufgenommen worden. CDU-Präsidiumsmitglied Annette Widmann-Mauz forderte im Inforadio des Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Idee des früheren Ministerpräsidenten ernsthaft zu prüfen. "Wenn es eine Möglichkeit ist, Thüringen wieder zu stabilen Verhältnissen zu verhelfen, dann ist es zumindest ein Vorschlag, über den man sehr ernsthaft diskutieren muss", sagte Widmann-Mauz. Auch der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt begrüßte Ramelows Vorstoß. Dass er von der Linkspartei komme, solle "nicht zu kleinteilig betrachtet werden", sagte er im ARD-Morgenmagazin.



Der thüringische SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee zollte Ramelow im Bayerischen Rundfunk persönlich Respekt. "Ich finde es gut, dass er sich für eine gewisse Übergangszeit selbst aus dem Rennen nimmt und dass wir auf schnelle Neuwahlen zielen", sagte Tiefensee. Er bedauere, dass die Thüringer CDU keinen eigenen konkreten Vorschlag gemacht habe. Der Thüringer Grünen-Fraktionschef Dirk Adams bezeichnete den Vorstoß im MDR als einen Vorschlag, "der uns aus der Regierungskrise herausführen kann".



Aus der thüringischen CDU gab es bisher keine Reaktionen. Die Landtagsfraktion trat am Dienstagmorgen zusammen, um über Ramelows Vorschlag zu sprechen. In der Sitzung wird es aller Voraussicht nach auch um den Umgang mit dem sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gehen. Demnach schließt die Partei jegliche Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD aus. Lieberknecht wäre aber für eine Wahl im ersten und zweiten Wahlgang auch auf Stimmen von Linken, SPD und Grünen angewiesen, wenn sie nicht mit den Stimmen der AfD ins Amt kommen will. Rot-Rot-Grün dürfte Ramelows Vorschlag in einer solchen Abstimmung am Ende unterstützen. Denn die drei Parteien hatten Thüringen zuletzt gemeinsam regiert und nach der Landtagswahl vom Oktober bereits einen neuen Koalitionsvertrag ausgehandelt und Minister bestimmt.

Eigentlich wollte Ramelow erneut zur Wahl im Landtag antreten. Auf einem Treffen am Montagabend mit vier Vertretern der CDU wollte man darüber sprechen, ob die CDU die vier notwendigen Stimmen zusichern würde, damit der frühere Regierungschef im Landtag nicht auf Stimmen der AfD angewiesen ist. Doch Ramelow brachte dort seinen Liebnerknecht-Vorschlag auf. Dieser hat zum Ziel, die Phase bis zu einer Neuwahl des Landtages zu überbrücken. Sie könnte in wenigen Wochen stattfinden. Die Wahl vom Oktober 2019 hatte für keine der politisch machbaren Koalitionsoptionen eine tragfähige Regierungsmehrheit ergeben. Ohne CDU oder AfD ist keine solche Mehrheit möglich, denn mit der AfD will keine Partei zusammenarbeiten, CDU und AfD wiederum nicht mit der Linken.

Einer möglichen Übergangsregierung unter Lieberknecht sollen nach Ramelows Vorstellungen Minister von Linke, SPD und Grünen angehören. Wie Teilnehmer des Treffens vom Montagabend schilderten, sind der frühere Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke, ehemaliger Chef der Staatskanzlei), Heike Taubert (SPD, Finanzen) und Dieter Lauinger (Grüne, Justiz) im Gespräch.



Die Wahl Ramelows zum Ministerpräsidenten vor zehn Tagen war gescheitert, weil seiner Koalition im Landtag die notwendige Mehrheit von 46 Stimmen fehlt. Stattdessen kam im dritten Wahlgang der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ins Amt, der gegen Ramelow kandidiert hatte – mit den Stimmen der Landtagsfraktionen von CDU und AfD. Nach drei Tagen trat Kemmerich zurück, wenige Tage später sogar CDU-Fraktionschef Mike Mohring und die CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer.



An diesem Dienstag tagt auch der Ältestenrat des Thüringer Landtags, um über Verfahren zur Lösung der Krise zu beraten. Eines der Themen dürfte ein Termin für eine Wahl zum Ministerpräsidenten sein. Die nächste reguläre Sitzung des Landtags ist Anfang März. Aus einer Neuwahl würde Umfragen zufolge vor allem Ramelows Linke gestärkt hervorgehen. CDU und FDP würden dagegen Stimmen einbüßen, für die Grünen würde der Wiedereinzug knapp.