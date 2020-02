FDP-Kandidat ist neuer Ministerpräsident – Seite 1

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist überraschend zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Er setzte sich im dritten Wahlgang mit 45 Stimmen gegen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Damit stimmte die AfD-Fraktion offenbar geschlossen für den FDP-Kandidaten, ihr eigener Bewerber Christoph Kindervater erhielt keine Stimme. Die Entscheidung zwischen Kemmerich und Ramelow war knapp: Auf den bisherigen Regierungschef entfielen 44 Stimmen, Kemmerich erhielt 45 Stimmen.



Ramelow wollte eigentlich eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen bilden. Allerdings kommen Linke, SPD und Grüne gemeinsam im Landtag nur auf 42 von 90 Sitzen. Wegen der fehlenden Mehrheit hatte auch die AfD mit dem parteilosen Kindervater einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Nachdem Ramelow in den beiden ersten Wahlgängen erwartungsgemäß die nötige absolute Mehrheit verfehlt hatte, kandidierte im dritten Wahlgang auch Kemmerich.



Die Thüringer FDP hatte den Einzug ins Parlament bei der Wahl im vergangenen Herbst nur knapp geschafft und die Fünf-Prozent-Hürde um gerade mal 73 Stimmen übersprungen. Allerdings hatten CDU und Liberale kategorisch ausgeschlossen, mit der von Fraktionschef Björn Höcke geführten AfD zusammenzuarbeiten. Die drei Fraktionen, die nun gemeinsam Kemmerich ins Amt wählten, kommen zusammen auf 48 Sitze.

Ramelow war seit 2014 Regierungschef des Freistaats und der erste Ministerpräsident der Linken in Deutschland. Doch obwohl seine Partei mit 31 Prozent die Wahl im Herbst 2019 klar gewonnen hatte, ging die Mehrheit der bisherigen Regierung von Linke, SPD und Grünen verloren. Dennoch hatten die bisherigen Koalitionspartner am Dienstag einen neuen Regierungsvertrag unterschrieben.

Der nun gewählte Kemmerich ist erst der zweite Ministerpräsident der FDP in der Geschichte der Bundesrepublik. Die FDP hat nur fünf Sitze im Erfurter Landtag.

Vor dem dritten Wahlgang hatte sich die Thüringer Linke-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow entsetzt gezeigt über die Ausgangslage. Diese sei "katastrophal", sagte sie mit Blick auf die Kandidatur des FDP-Politikers Kemmerich.

