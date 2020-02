Der thüringische CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott erhebt im Magazin Cicero schwere Vorwürfe gegen den thüringischen Landes- und Fraktionschef Mike Mohring. Demnach soll Mohring seine Fraktion vor der Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten nicht über entsprechende Bedenken der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer informiert haben.

"Kramp-Karrenbauer hat in der Nachtsitzung gesagt, es habe eine klare Haltung der Bundespartei zu allen drei Wahlgängen, insbesondere zum 3. Wahlgang gegeben und das sei auch so klar an Mohring kommuniziert worden", sagte Herrgott dem Magazin. An dieser Stelle habe man dann "in viele erstaunte Gesichter in der Fraktion geschaut." Denn die Fraktionsmitglieder hätten das im Bezug auf den 3. Wahlgang zum ersten Mal gehört.

Am Mittwoch hatte Kramp-Karrenbauer im heute-journal im ZDF gesagt, dass sie sowohl ihren Landesverband als auch FDP-Chef Christian Lindner auf die Gefahr einer "AfD-Volte" hingewiesen habe. Kemmerich habe keine parlamentarische Mehrheit, er müsse sich immer auf der AfD abstützen.



Mohring hatte am Donnerstag bekanntgegeben, nicht erneut für den Posten des Fraktionsvorsitzenden zu kandidieren. Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer bereits bestätigt, dass Mohring bei einer Krisensitzung in der Erfurter Fraktion in der Nacht zum Freitag seinen Rücktritt in Aussicht gestellt habe.



Kemmerich hatte sich bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch überraschend gegen Bodo Ramelow (Die Linke) durchgesetzt. Auch die gesamte AfD-Fraktion stimmte für ihn. Kemmerich war erst nach zwei Wahlgängen als Kandidat von seiner Fraktion nominiert worden. Ein parteiloser Kandidat der AfD erhielt im letzten Wahlgang null Stimmen. CDU und FDP hatten vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Kemmerich kündigte an, zurücktreten zu wollen.