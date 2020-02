Parteien einigen sich auf Neuwahl im nächsten Jahr – Seite 1

Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben sich mit der CDU auf eine Neuwahl im April 2021 geeinigt. Das gab am Abend der Linken-Politiker Bodo Ramelow bekannt. Die Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow ergänzte, dass am 4. März erneut Ramelow im Landtag zur Wahl des Ministerpräsidenten antreten werde. Man gehe im Rahmen der erzielten Einigung davon aus, dass Ramelow dann im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt wird.

Es sei verabredet, hieß es zuvor aus Parteikreisen, dass einige Abgeordnete der CDU-Fraktion im Landtag eine Wahl Ramelows zum Ministerpräsidenten unterstützen sollen. Bis zur Neuwahl soll er eine Minderheitsregierung anführen, die von der CDU toleriert wird.

In Thüringen war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am 5. Februar überraschend im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt dabei Stimmen von der CDU und auch von der AfD, die Wiederwahl Ramelows scheiterte. Nach drei Tagen im Amt und deutschlandweiter Kritik trat Kemmerich zurück. Seither ist offen, wie es in Thüringen weitergeht.