Bodo Ramelow schlägt Christine Lieberknecht als Regierungschefin vor

Die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht ist als neue Kandidatin für das Regierungsamt in Thüringen im Gespräch. Einen entsprechenden Vorschlag hat Bodo Ramelow (Linke) bei einem Treffen von Linken, SPD und Grüne mit der CDU unterbreitet. Dies erfuhren ZEIT ONLINE und mehrere weitere Medien aus Teilnehmerkreisen. Demnach könnte Lieberknecht als eine Art Übergangs-Regierungschefin bis zu einer Neuwahl fungieren.

Die 61-Jährige war von 2009 bis 2014 Regierungschefin in Thüringen und führte damals eine Koalition von CDU und SPD an. Nach der Landtagswahl 2014 entschied sich die SPD für ein Bündnis mit der Linken und den Grünen. So kam es zum Machtwechsel, obwohl die CDU damals stärkste Fraktion im Landtag blieb.

Treffen mit Ramelow – aber ohne Mohring

Derzeit ist noch der FDP-Politiker Thomas Kemmerich geschäftsführend im Amt. Er war mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Im Landtag hatte er die Wahl angenommen, trat dann aber kurz danach zurück.

Die Suche nach einem Nachfolger – oder einer Nachfolgerin – für Kemmerich gestaltete sich bislang angesichts fehlender Mehrheiten schwierig. Ramelow hatte zuletzt immer wieder betont, weiterhin für das Amt bereitzustehen. Er wollte jedoch nur erneut kandidieren, wenn eine Wiederwahl ohne AfD-Stimmen als sicher gegolten hätte.



An diesem Montagabend hatten sich nun Linke, SPD und Grüne mit einer Gruppe von CDU-Landtagsabgeordneten getroffen, um einen Ausweg aus der Krise zu beraten. Mike Mohring, der bisherige Landespartei- und Fraktionschef der CDU, nahm nicht an den Gesprächen teil. Er hatte angekündigt, dass er nicht mehr für den Partei- und den Fraktionsvorsitz kandidieren will. Für die Thüringer CDU kamen deshalb Generalsekretär Raymond Walk, Fraktionsvize Andreas Bühl und der Abgeordnete Volker Emde und CDU-Landesparteivize Mario Voigt zu dem Treffen.