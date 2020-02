"Dammbruch", "widerliche Scharade", "ein Hauch Weimar": Die Reaktionen auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen fielen heftig aus. Der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich hatte sich mit den Stimmen der AfD ins Amt wählen lassen. Auch die CDU machte mit. Die Bundesspitze der CDU ging auf Distanz zum Landesverband, auch führende FDP-Politiker äußerten Kritik und forderten Kemmerichs sofortigen Rücktritt.

Der neue Regierungschef in Thüringen aber gibt sich am Tag nach seiner Wahl unbeirrt. "Die Arbeit beginnt jetzt", sagte Kemmerich im ARD-Morgenmagazin. Es gehe darum, "die Spaltung dieser Gesellschaft zu überwinden". Er hoffe, dass "die demokratischen Parteien, die demokratischen Abgeordneten" aufeinander zugingen und die aufgepeitschte Lage beruhigten.



Eine Neuwahl lehnt Kemmerich ab. Sie würden in dieser Situation nur zu einer Stärkung der Ränder führen, sagte er. "Das können Demokraten nicht wollen."

Der Druck auf Kemmerich aber dürfte weiter steigen. Kann er die Kritik aus der eigenen Partei ignorieren? "Ich rechne damit, dass Thomas Kemmerich sein Amt zurückgibt in nicht allzu ferner Zukunft und dass es dann Neuwahlen gibt", sagte etwa der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, an Morgen im Deutschlandfunk. Der Parteivorsitzende Christian Lindner reist an diesem Donnerstag zu Gesprächen nach Erfurt. Er wolle mit der Thüringer FDP reden, kündigte Lindner an – Ausgang offen.

