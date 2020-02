Der Eklat um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mithilfe von Stimmen der AfD hat seiner Partei einer Umfrage zufolge auch bundesweit geschadet. In der zweiten Wochenhälfte unmittelbar nach der Wahl fiel der Wert der Bundes-FDP gegenüber der ersten Hälfte um fünf Prozentpunkte auf 5 Prozent, ergab die Erhebung des Umfrageinstituts Forsa.



Ein weiterer Verlierer ist laut der Umfrage die AfD. Die Partei verlor zwei Prozentpunkte und kam auf neun Prozent, der schlechteste Wert in einer Forsa-Umfrage seit September 2017. Keine Auswirkungen hatte die Wahl offenbar auf den Wert der Union, der nach wie vor bei 28 Prozent liegt. SPD und die Linke verbesserten sich in der zweiten Wochenhälfte um jeweils zwei Punkte, die SPD von 13 auf 15 Prozent und die Linke von acht auf zehn Prozent. Auch die Grünen verzeichneten einen leichten Anstieg von 23 auf 24 Prozent. Damit hätten Grüne, SPD und Linkspartei eine Mehrheit auf Bundesebene.

Der Unmut über die Wahl Kemmerichs hat laut der Umfrage auch zu einer höheren Wahlbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger geführt. Während in der Umfrage von Montag bis Mittwoch der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen bei 24 Prozent gelegen hat, sank er bei der Umfrage nach der Wahl auf 17 Prozent.



Auf die hypothetische Frage, welche Person die bessere Eignung fürs Kanzleramt besitzt, hat die Wahl in Thüringen laut der Umfrage keine Auswirkung gehabt: Wie in der Vorwoche war Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mit 34 Prozentpunkten weit vor CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 15 Zählern. Bei einer Entscheidung zwischen der Verteidigungsministerin und dem Vorsitzenden der Grünen Robert Habeck käme Kramp-Karrenbauer auf 16, Habeck auf 32 Prozent. Im Duell mit Scholz läge Habeck bei 24 Prozent und damit einen Punkt hinter dem SPD-Finanzminister.

Die Daten zur Parteienpräferenz basieren bei der Umfrage von Montag bis Mittwoch auf den Antworten von 1.502 Bürgerinnen und Bürgern, bei der Umfrage nach Wochenmitte wurden 1.001 Personen befragt. Die Fehlerquote liegt bei drei Prozentpunkten.



Kemmerich ist am Mittwoch überraschend im dritten Wahlgang zum Ministerpräsident Thüringens gewählt worden. Der FDP-Politiker hat dabei sowohl die Unterstützung der CDU als auch der AfD erhalten, die ebenfalls einen Kandidaten aufgestellt, ihn aber nicht gewählt hatte. Zunächst kündigte er an, das Amt antreten und eine Regierung mit CDU, Grünen und SPD bilden zu wollen. Nach heftiger parteiübergreifender Kritik und einer Intervention der Bundeskanzlerin gilt nun ein Rücktritt als wahrscheinlich, zahlreiche Politiker fordern Neuwahlen.



Über die Unsicherheiten von Umfragen

Repräsentative Umfragen unterliegen immer Fehlern. Man kann davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bereich von einem bis drei Prozentpunkten über oder unter den letztlich angegebenen Messwerten liegt. Den Korridor dieses statistischen Fehlers zeigen wir ab sofort in unseren Grafiken zu Wahlumfragen.

Die Ergebnisse basieren immer auf Stichprobenbefragungen. Diese decken in der Regel nur spezielle Teile der Bevölkerung ab (zum Beispiel Menschen mit Festnetz-Telefonanschluss oder Internetnutzer). Einige potenzielle Teilnehmer sind ablehnend und wollen erst gar nicht befragt werden. Fragen werden mitunter auch falsch verstanden und nicht immer aufrichtig beantwortet. Zum Beispiel auch in Reaktion auf vorangegangene Umfragen. Um jedoch ein allgemeines Meinungsbild über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu berechnen, müssen die Demoskopen fehlende Messwerte und vermutete Ungenauigkeiten ausgleichen und die vorliegenden Zahlen neu gewichten. Diese (in der Regel nicht transparenten) Formeln unterscheiden sich in den Instituten und führen daher zu unterschiedlichen Aussagen.

Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Mehr als eine grobe Tendenz für ein Meinungsbild lässt sich daraus nicht ableiten. Selbst wenn die Aussagen und Berechnungen zum Veröffentlichungszeitpunkt der Umfrage nahe an der Realität liegen, ist immer noch offen, ob die damals befragten Wähler zum Beispiel später tatsächlich ihre Stimme abgeben oder sich kurzfristig umentscheiden.