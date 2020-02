Nach dem Eklat in Thüringen kommt am frühen Nachmittag in Berlin der Koalitionsausschuss zu einem Krisentreffen zusammen. Der Bundestagspräsident rief zu staatspolitischer Verantwortung auf. Die SPD schießt sich vor dem Treffen auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein.



Mehrere Sozialdemokraten werfen Kramp-Karrenbauer nach der Wahl in Thüringen Führungsversagen vor. "Sie hat das Chaos noch größer gemacht", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Klingbeil forderte die CDU auf, rasch für klare Verhältnisse zu sorgen. "Was bleibt ist, dass es auch drei Tage nach dem Skandal noch keine nennenswerten Ergebnisse gibt", sagte Klingbeil den Zeitungen.



Die SPD hatte um das Krisentreffen bei Angela Merkel im Kanzleramt gebeten, nachdem die CDU im Thüringer Landtag zusammen mit der AfD den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt hatte. Die Sozialdemokraten dringen auf Neuwahlen, die thüringischen Christdemokraten wollen dies jedoch vermeiden.

"Angela Merkel soll für Ordnung sorgen"

Auch Kramp-Karrenbauer hatte sich für Neuwahlen ausgesprochen, konnte sich mit ihrer Forderung bisher jedoch nicht gegen die Landes-CDU durchsetzen. "Von einer Autorität der CDU-Bundesvorsitzenden ist jedenfalls derzeit nicht viel zu erkennen", sagte Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, der Welt. Es sei nun an Bundeskanzlerin Angela Merkel, in der CDU für Ordnung zu sorgen. "Frau Kramp-Karrenbauer ist dazu kaum noch in der Lage", sagte er.

Gegen eine Neuwahl in dem Bundesland hatte sich auch Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ausgesprochen. Stattdessen wolle er sich erneut der Ministerpräsidentenwahl stellen, sagte Ramelow dem MDR. Neuwahlen seien fahrlässig, weil Thüringen dann monatelang ohne Regierung sein würde.



Die SPD hatte der CDU außerdem vorgeworfen, der AfD wissentlich in die Falle gegangen zu sein. Die Zusammenarbeit sei vorbereitet gewesen, sagte Klingbeil dem Spiegel. "Es ging darum, Hand in Hand mit Nazis an Ministerposten zu kommen." Die SPD vermied es jedoch, mit einem Ende der Koalition zu drohen. Sie taktierten nicht, sagte Co-Parteichefin Saskia Esken, das Vertrauensverhältnis in der GroKo sei aber beschädigt. Die SPD erwarte von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, "dass sie dafür sorgt, dass die CDU in Thüringen verantwortungsvoll agiert". Über das Ergebnis des Treffens im Kanzleramt will die SPD am Sonntag bei einer Vorstandsklausur beraten.

Schäuble erinnert an Verantwortung

Der Bundestagspräsident mahnte unterdessen, interne Streitereien zu vermeiden. "Die parteipolitischen Querelen und die Fixierung auf Personaldebatten, die jetzt wieder angestrengt werden, helfen niemandem", sagte Wolfgang Schäuble (CDU) der Rheinischen Post. "Alle Seiten stehen jetzt in der Pflicht, anstelle parteipolitischer Ränke ihre staatspolitische Verantwortung zu übernehmen, damit die parlamentarische Demokratie nicht weiter Schaden nimmt".

Auch in der FDP rumort es weiter. Parteichef Christian Lindner wird weiterhin kritisiert, obgleich der Parteivorstand ihm am Freitag sein Vertrauen ausgesprochen hatte. Der stellvertretende Bundestags-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer sagte der Augsburger Allgemeinen, es brauche eine Diskussion über den Führungsstil von Lindner, "der zunehmend einsam agiert". Der FDP-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum warf Lindner "Führungsversagen" vor. "Ob er in der Lage ist, an der Parteispitze zu bleiben, wird die Hamburg-Wahl zeigen", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger.