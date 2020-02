Die Linke hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen als "Dammbruch" kritisiert. Gemeinsam mit den Stimmen der AfD hätten CDU und FDP die Wiederwahl Bodo Ramelows zum Regierungschef verhindert, teilte Parteichef Bernd Riexinger mit. "FDP und CDU werden damit zum Steigbügelhalter der rechtsextremen AfD."

Was jetzt folgen werde, sei unklar, sagte Riexinger. "Der gewählte Kandidat hat weder eine Koalition noch ein Regierungsprogramm oder eine Regierung. Die Zeichen stehen auf Neuwahl." Der Linkenvorsitzende sprach von einem "bitteren Tag für die Demokratie".

Auch Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch sprach in den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland von einem "Dammbruch sondergleichen". Er forderte Kemmerich zum sofortigen Rücktritt auf. "Wer sich mit den Stimmen der Höcke-Partei zum Regierungschef wählen lässt, darf nicht lange Ministerpräsident bleiben", sagte der Linkenpolitiker.

Kemmerich war zuvor im Erfurter Landtag mit den Stimmen von CDU und AfD überraschend zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt eine Stimme mehr als Bodo Ramelow (Linke), der an der Spitze einer Minderheitsregierung mit SPD und Grünen regieren wollte.

Grüne werfen CDU und FDP "Kulturbruch" vor

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnete die Wahl als "historischen Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte". Dies gelte "nicht nur für Thüringen, sondern für ganz Deutschland". Die FDP habe sich von der AfD, die mit ihrem Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke "einen waschechten Faschisten in den eigenen Reihen hat, an die Macht wählen" lassen. Die CDU spiele ihrerseits "das gefährliche Spiel ohne Skrupel einfach mit".

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nannte die Wahl "komplett verantwortungslos". "Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen – wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt", schrieb er auf Twitter.

Die Grünen sehen ebenfalls einen "Kulturbruch". CDU und FDP in Thüringen hätten bewusst einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD gewählt, teilten die Spitzen von Partei und Fraktion in Berlin mit. "Wir sind entsetzt von der Ruchlosigkeit und Verantwortungslosigkeit von CDU und FDP in Thüringen." Man erwarte von Kemmerich, dass er das "Amt unverzüglich niederlegt", hieß es.

Kubicki wertet Wahl als "großartigen Erfolg"

FDP-Vize Wolfgang Kubicki wertete die Wahl Kemmerichs hingegen als großen Erfolg. "Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre (Bodo) Ramelow nicht verlockend", sagte er. Jetzt gehe es darum, eine vernünftige Politik für Thüringen voranzutreiben. Daran sollten alle demokratischen Kräfte des Landtages mitwirken, forderte er.

Doch in der FDP gibt es auch Kritik. Bundesvorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann twitterte: "Ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale." Ihr Parteikollege, der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum, sprach von einem "unverzeihlichen Dammbruch". "Die AfD kommt jetzt indirekt in eine Regierungsverantwortung, sie wird für die Unterstützung einen Preis fordern. Unter diesen absehbaren Umständen hätte sich Kemmerich nicht zur Wahl stellen dürfen und die Wahl auch nicht annehmen dürfen", sagte Baum dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die AfD sei keine demokratische Partei. "Sie greift das System unserer Demokratie an, mit ihr macht man keine Politik. FDP und CDU in Berlin sollten sich dazu jetzt klar positionieren."



Mit Begeisterung reagierte die AfD auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen. "Thüringen hat einen Ministerpräsidenten mit einer demokratischen Mehrheit, die den Willen der Wähler abbildet", teilte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, mit. In Thüringen habe sich gezeigt, dass die Strategie, die AfD auszugrenzen, nicht funktioniere.



