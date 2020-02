Bodo Ramelow hat die besten Chancen, trotz fehlender Parlamentsmehrheit am Mittag zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Danach beginnt das große Experiment. Die Landesregierung muss von Fall zu Fall um Stimmen im Landtag werben – und wird darüber hinaus versuchen, möglichst über die Exekutive, also per Verordnung und ohne den Landtag, zu regieren.

Mit der AfD wird das sicher nicht leicht. Wobei die Linke schon mal vorbaut: Probleme des kommunalen Finanzausgleichs könne man aber sicherlich auch mit Kommunalpolitikern der AfD diskutieren, sagte Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), Chef der Thüringer Staatskanzlei.

Der Spielraum für die CDU, konstruktiv aus der Opposition mitzuarbeiten, ist gering. Per Parteitagsbeschluss hatte sie sich eine Zusammenarbeit mit der Linken untersagt. War der Landesverband zwischenzeitlich offen für eine Projektregierung mit den Linken – also de facto eine Koalition – hat die Bundesspitze diese Option verbaut. Absprachen dürfe es nicht geben, erst recht keine Form von schriftlichem Vertrag. Aber wenn es dem Land diene, so heißt es aus der CDU, könne die linke Regierung auf die Stimmen der CDU zählen. In Gesprächen hat man sich bereits auf 22 Themenfelder verständigt, in denen man nach Lösungen suchen wolle.

Nicht ausgeschlossen also, dass Rot-Rot-Grün mal mit den Stimmen von FDP und CDU, womöglich sogar der AfD, erst mal regieren kann. Der Haushalt, das wohl kritischste Projekt jeder Koalition, wurde bereits vor der Wahl verabschiedet. Dass sich das Experiment Minderheitsregierung über die gesamte Dauer einer Legislatur erstrecken wird, gilt dennoch als eher unwahrscheinlich.