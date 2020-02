Es ist ein erstaunliches Schauspiel, das die CDU in Thüringen da gerade aufführt: Jeden Tag schafft sie es, die Selbstdemontage noch ein bisschen weiter zu treiben.

An diesem Mittwoch nun kassierte die CDU eine Absage ihrer eigenen früheren Ministerpräsidentin. Christine Lieberknecht hätte zwar für den Lösungsvorschlag des früheren linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zur Verfügung gestanden, eine technische Übergangsregierung mit nur drei Mitgliedern anzuführen, deren einziger Zweck die Organisation von Neuwahlen innerhalb von 70 Tagen gewesen wäre. Dem Ansinnen ihrer eigenen Partei, daraus eine vollständige Expertenregierung zu machen, die länger im Amt geblieben wäre, entzog sie sich aber.

Das ist peinlich für die CDU. Denn selbst die eigene ehemalige Ministerpräsidentin ist offenbar nicht bereit, das eigennützige Spiel ihrer Partei mitzuspielen. Schließlich besteht der einzige Sinn und Zweck einer Hinauszögerung von Neuwahlen darin, dass die CDU Zeit gewinnen will. Sie hofft, ihre sich im steilen Niedergang befindlichen Zustimmungswerte vor einer Wahl zumindest wieder etwas zu verbessern: Hatte die CDU bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst noch knapp 22 Prozent geholt, steht sie in den Umfrage seit dem Debakel von Anfang Februar, als sie gemeinsam mit der AfD den FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählte, jetzt nur noch bei 14 Prozent.

Zwar behauptet die CDU, es gehe ihr vor allem darum, eine Stärkung der AfD zu verhindern. Doch das ist nicht glaubwürdig. Denn die AfD konnte von der Entwicklung der vergangenen Wochen weit weniger profitieren als zunächst erwartet. Im Vergleich zum Wahlergebnis hat sie gerade mal 1,5 Prozentpunkte dazugewonnen. Der eigentliche Profiteur ist dagegen die Linke: Die könnte derzeit mit einem satten Zugewinn von neun Prozentpunkten rechnen und würde die in Thüringen einst mit absoluter Mehrheit regierende CDU als Volkspartei damit möglicherweise endgültig abhängen.



Zwei schlechte Möglichkeiten

Was am Verhalten der CDU aber besonders erschüttert, ist, dass sie selbst kaum ernsthafte und für die andere Seite akzeptable Vorschläge macht, um die verfahrene Situation zu lösen. Stattdessen versucht sie, für sich selbst das Maximale rauszuholen: Weder will sie die Wahl von Ramelow im ersten Wahlgang durch die Zusicherung von vier Stimmen unterstützen, noch will sie schnelle Neuwahlen in Kauf nehmen.

Beide Optionen sind für die CDU zweifellos unangenehm. Gegen die eine spricht der Abgrenzungsbeschluss der CDU als Gesamtpartei, gegen die andere das parteipolitische Interesse. Doch man muss vor diesem Hintergrund noch mal daran erinnern: Die CDU hat ihre missliche Lage selbst verschuldet. Hätte sie sich bei der Ministerpräsidentenwahl im dritten Wahlgang einfach enthalten, statt für Kemmerich zu stimmen, wäre Ramelow jetzt Ministerpräsident. Eine Liste mit 22 Projekten, die die CDU mit ihm umsetzen wollte, lag bereits vor. Für dieses Vorgehen gab es auch die Zustimmung der Bundes-CDU. Die Umfragewerte für die Linken wären nie derart gestiegen, die der CDU nie derart gefallen. Und die CDU hätte Zeit gehabt, sich für Neuwahlen personell und inhaltlich neu aufzustellen.

Das alles hat sie aus eigener Schuld verspielt. Jetzt ist es dringend an ihr, einen Vorschlag zu einer Lösung der Krise in Thüringen zu machen, der nicht nur die anderen zu Zugeständnissen zwingt. Lieberknecht hat da für ihre Parteifreunde eine glasklare Empfehlung: Wer keine Neuwahlen will, muss Ramelow zu einer Mehrheit verhelfen, sodass der sich nicht dem Risiko aussetzen muss, mit Stimmen der AfD gewählt zu werden. Nur so hätte die CDU noch eine Chance zu beweisen, dass sie – wie sie stets behauptet – die Interessen des Landes über die der Partei stellt. Erweckt sie aber weiter den Eindruck, dass sie sich vor allem von parteipolitischem Egoismus leiten lässt, wird sie das mit jedem Tag mehr Zustimmung kosten.