Wählerwanderung Hamburg 2020

Auch wenn es nichts geworden ist mit dem Ziel der Grünen, nach 199 Männern eine Frau auf den Posten des Ersten Bürgermeisters in Hamburg zu bringen – es sieht aus, als würden sie die CDU als Großstadtpartei ablösen. Mit 24,2 Prozent der Stimmen erreichten die Grünen bei der Bürgerschaftswahl ihr bestes Ergebnis in der Hansestadt, während die CDU mit 11,2 Prozent dort ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfuhr.



Die Partei um Wissenschaftssenatorin und Spitzenkandidatin Katharina Fegebank konnte laut dem Ergebnis der vorläufigen Auszählung ihre Stimmen verdoppeln – indem sie Wählerinnen und Wähler aus allen anderen Lagern abzog, vor allem aber von ihrem Koalitionspartner, der SPD. Nach der Analyse von Infratest Dimap für die ARD entschieden sich 37.000 Bürgerinnen und Bürger, die bei der letzten Bürgerschaftswahl 2015 noch für die SPD gestimmt hatten, diesmal für die Grünen.



Aber auch 10.000 frühere CDU-Wähler, 8.000 einstige Linken-Wähler, 5.000 ehemalige FDP-Wähler und sogar 1.000 Ex-AfD-Wähler konnten die Grünen für sich gewinnen. Am meisten aber konnten die Grünen Zugezogene von sich überzeugen: 45.000 Neu-Hamburger stimmten für sie.



Wichtigste Inhalte: Umwelt, Verkehr, Bildung

Den Grünen ist es offensichtlich gelungen, mit Inhalten zu punkten, denn die Zustimmungswerte für Spitzenkandidatin Fegebank reichen nicht an die von Amtsinhaber Peter Tschentscher heran: Wenn eine Direktwahl der Kandidaten möglich gewesen wäre, hätten 53 Prozent der Wähler für Tschentscher gestimmt und nur 30 für Fegebank. Die Themen, die für die Wahlentscheidung der Hamburgerinnen und Hamburger die wichtigste Rolle gespielt haben, waren laut Infratest: Umwelt/Klima (21 Prozent), gefolgt von Verkehr/Infrastruktur, Bildung und soziale Sicherheit (je 16 Prozent) sowie bezahlbares Wohnen mit 15 Prozent.



Auch die gestiegene Wahlbeteiligung von 62,2 Prozent kam den Grünen zugute: 29.000 Menschen, die 2015 nicht abgestimmt hatten, entschieden sich diesmal für sie.



SPD profitiert vom Kandidatenfaktor

Noch mehr einstige Nichtwähler konnte nur die SPD mobilisieren: 40.000 Hamburgerinnen und Hamburger, die bei der letzten Wahl zu Hause geblieben waren, stimmten für Amtsinhaber Peter Tschentscher. Die Partei des Ersten Bürgermeisters kam nach dem Ergebnis der vereinfachten Auszählung auf 39 Prozent. Hier kam der sogenannte Kandidatenfaktor zum Tragen: Die Entscheidung für die SPD fiel für viele Wähler wegen des Amtsinhabers. Die Vorwürfe um eine Steuerverjährung für die Warburgbank mögen Stimmen gekostet haben – immerhin verlor die SPD etwa sieben Prozentpunkte gegenüber 2015 – aber insgesamt wurde Tschentschers Regierungsarbeit positiv bewertet. 67 Prozent der Hamburger sind mit seiner Arbeit zufrieden.

Der SPD wird in Hamburg auch mehr Wirtschaftskompetenz (41 Prozent) zugetraut als der CDU (25 Prozent), von der viele Wähler offenbar nicht recht wussten, wofür sie in diesem Wahlkampf steht. Den Christdemokraten nahm die SPD 15.000 Wählerinnen und Wähler ab, der FDP 6.000 Wähler. Ihrem härtesten Konkurrenten, den Grünen, konnte sie 10.000 Stimmen abluchsen, der Linken 5.000.



Obwohl die SPD am stärksten in der Generation 60plus abschnitt, profitierte das linke Lager auch davon, dass in Hamburg schon ab 16 Jahren gewählt werden darf. 10.000 Erstwähler wählten die SPD, 14.000 die Grünen und 5.000 die Linke.



Die CDU hingegen, wie die SPD häufig eine Alte-Leute-Partei, konnte von der alternden Gesellschaft kaum profitieren. Sie gab in alle Richtungen ab – übrigens deutlich mehr an SPD und Grüne als an FDP (5.000 Wähler) und AfD (2.000).



Zuwanderung kein Thema im Wahlkampf – AfD schwach

Quasi keine Rolle spielte im Wahlkampf die Zuwanderung – lediglich fünf Prozent der Befragten sagte, dieses Thema habe für ihr Votum die entscheidende Rolle gespielt. Das ist übrigens ziemlich genau das Ergebnis, das die AfD in Hamburg erreichte. Mit 5,3 Prozent zog sie gerade so wieder in die Bürgerschaft ein. Sie konnte zwar 5.000 Nichtwähler mobilisieren und ist damit nicht mehr der Nichtwählermagnet, der sie bei der letzten Bürgerschaftswahl war. Aber sie verlor Stimmen an alle anderen Parteien außer der Linken.

Allerdings könnte auch der rassistische Anschlag in Hanau eine Rolle dafür gespielt haben, dass die AfD schwach abschnitt. Politikerinnen und Politiker aller Couleur hatten ihr vorgeworfen, als "geistige Brandstifter" den Boden für solche Taten zu bereiten.



Welchen Einfluss haben die Ereignisse in Thüringen?

Mit Spannung war auch beobachtet worden, ob die Ereignisse in Thüringen – ein FDP-Kandidat hatte sich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsident wählen lassen – sich auf das Ergebnis der FDP niederschlagen würden. Bundesparteichef Christian Lindner hatte vorsorglich und für ihn ungewöhnlich vorgewarnt: "In Hamburg wird nicht über mich abgestimmt", um dann doch im Hamburger Wahlkampf mit aufzutreten.



Und tatsächlich war Thüringen für die meisten Wählerinnen und Wähler in Hamburg kein großes Thema. 60 Prozent der Befragten sagten, das habe für sie keine große Rolle gespielt. Doch für viele Menschen war es dennoch ein Grund, sich von der FDP abzuwenden. 20 Prozent der früheren FDP-Wähler sagen, die Vorgänge im Thüringer Landtag hätten auf ihre Wahlentscheidung sehr großen Einfluss gehabt – mehr als doppelt so viele wie bei den Wählern aller anderen Parteien. Die FDP verlor Wähler gleichmäßig an SPD, CDU und Grüne.



Und auch wenn sie nach einer langen Nacht erleichtert war, weil die vereinfachte Auszählung der Stimmen ein Ergebnis von gerade so 5,0 Prozent erbrachte: Gesichert ist der Wiedereinzug in die Bürgerschaft noch nicht. Zum einen wurden Wahlzettel möglicherweise aufgrund einer Verwechslung falsch zugeordnet und müssen neu ausgezählt werden. Zum anderen können sich wegen des komplizierten Hamburger Wahlrechts noch Stimmen verschieben. Und dann wären die Stimmen für die FDP ins Nirgendwo abgewandert.