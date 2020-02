Bürgerschaftswahl - SPD gewinnt Bürgerschaftswahl in Hamburg Laut ersten Prognosen hat die SPD mit 37,5 Prozent die Wahl in Hamburg gewonnen. Die Grünen kommen auf 25,5 Prozent. Das bestätigt die rot-grüne Koalition im Amt. © Foto: Reuters /Christian Mang

SPD und Grüne haben in Hamburg einen klaren Wahlsieg erzielt und können damit die letzte rot-grüne Koalition in Bund und Ländern fortsetzen. Laut der ARD-Hochrechnung von Infratest dimap kommen die Sozialdemokraten auf SPD 37,6 Prozent (Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF : 37,8 Prozent) der Wählerstimmen, acht Prozent weniger als 2015. Die Grünen können mit 25,4 Prozent (ZDF 25,4) ihren Stimmanteil mehr als verdoppeln. Die CDU fällt auf 11,4 Prozent (ZDF 11,3), ihr schlechtestes Ergebnis in Hamburg. Die Linke holt 9,1 Prozent (ZDF 9,5), während die FDP bei 5,0 Prozent (ZDF 5,0) um den Einzug in die Bürgerschaft bangen muss. Die AfD wird mit 4,7 Prozent (ZDF 4,7) prognostiziert – sie würde nach diesem Stand erstmals aus einem Landesparlament wieder herausgewählt.

Die Sitzverteilung in der Hamburger Bürgerschaft sähe nach der ARD-Prognose wie folgt aus: SPD 51 Mandate, Grüne 35, CDU 16, Linke 12, FDP 7. Damit könnte Rot-Grün mit einer komfortablen Mehrheit weiterregieren.

Sowohl Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD als auch seine bisherige Stellvertreterin Katharina Fegebank von den Grünen hatten die Fortsetzung ihrer Koalition als naheliegend bezeichnet. Die Grünen hatten allerdings lange gehofft, selbst stärkste Kraft zu werden und Fegebank zur Regierungschefin machen zu können. Neben Rot-Grün wäre rechnerisch auch eine Koalition von SPD und CDU möglich, politisch ist das jedoch unwahrscheinlich.

Tschentscher zeigte sich trotz Verlusten mit dem Ergebnis zufrieden: "Als wir uns vor zwei Jahren neu aufgestellt haben, war das alles nicht selbstverständlich", sagte er. "Wir hatten da einiges zu ertragen." Er verwies auf bundespolitische Konflikte in der Partei, die zum Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles geführt hatten. "Das ist sensationell", sagte Fegebank nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen. Jetzt würde gefeiert werden.



Das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit 70 Jahren führte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auch auf die Regierungskrise in Thüringen zurück. "Es ist ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands", sagte Ziemiak. "Das, was in Thüringen passiert ist, und alle Diskussionen, die mit Thüringen in Zusammenhang waren, waren alles andere als Rückenwind für die Wahlkämpfer der CDU in Hamburg."