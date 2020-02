Das Szenario hielt kaum einer für realistisch, nun ist es eingetreten: Der amtierende Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow ist in der entscheidenden Abstimmung im Thüringer Landtag dem Kandidaten einer Partei unterlegen, die gerade einmal fünf Abgeordnete in dem Parlament hat. Nun ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich neuer Regierungschef, ein 54 Jahre alter Unternehmensberater aus Aachen, der seit der Wendezeit im Osten des Landes lebt.

Damit führt ein Politiker eine noch zu bildende Regierung, dessen Partei in der Landtagswahl im Oktober die Fünfprozenthürde mit gerade einmal 73 Stimmen überwand: 5,0005 Prozent lautete das Endergebnis. Ein Politiker, der nun ein Kabinett ans Licht holen sowie ein Wahlprogramm zu einem Regierungsprogramm fortentwickeln muss.



Mit Kemmerich regiert bis auf Weiteres ein Ministerpräsident das Bundesland, der dem Vorwurf ausgesetzt ist, nicht nur mit den Stimmen der CDU, sondern auch kraft der 22 AfD-Abgeordneten ins Amt gekommen zu sein. Und der eine bereits ausgehandelte Koalition von Linken, SPD und Grünen in die Opposition schickte, die bereits einen Vertrag geschlossen und Minister nominiert hatte.

Die CDU wollte sich bei der Wahl des Ministerpräsidenten eigentlich enthalten. So hatten es die Christdemokraten von Mike Mohring durchblicken lassen. Seine Fraktion hat das offenkundig nicht durchgehalten und zumindest in Teilen für Kemmerich gestimmt – wie auch die AfD. Kemmerich erhielt auf diese Weise 45 Stimmen – höchstwahrscheinlich neben denen seiner eigenen Fraktion welche aus CDU und die der AfD. Ramelow unterlag mit 44 Stimmen, der AfD-Kandidat Christoph Kindervater erhielt null Stimmen – und damit nicht eine einzige aus der Fraktion, die ihn nominiert hatte.

Thüringen : Die Sitzverteilung im Thüringer Landtag

Die Partei Björn Höckes hat das von ihr öffentliche bekundete Ziel erreicht, einen von ihr unterstützten Kandidaten wählen zu lassen – unter Mitwirkung von CDU und FDP. Genau das war es, was Fraktionschef Björn Höcke vor einigen Tagen ankündigte – gesucht werde ein Kandidat, der eine "bürgerliche Mehrheit" im Landtag hinter sich vereinen könnte.



Die AfD hatte zunächst den parteilosen Ortsbürgermeister Christoph Kindervater als Kandidat gegen Ramelow aufgeboten. Dass der nicht gewählt würde, dürfte jedem auch in der AfD bewusst gewesen sein. Das Kalkül der Partei war ein anderes: Amtsinhaber Ramelow zu verhindern und sich selbst als Teil einer von ihr so genannten "bürgerlichen Mehrheit" zu inszenieren.

Dass die AfD ihr von Höcke formuliertes Ziel mit dem von der FDP im dritten Wahlgang aufgestellten Kandidaten Kemmerich dennoch erreichen würde, lag außerhalb des Vorstellungsvermögens. Doch gekommen ist es so. Entsprechend laut ging es im Landtag zu, kaum dass Kemmerich seine Wahl angenommen hatte. Bei Ramelows Linken herrschte entsetzen– den für Ramelow vorgesehenen Blumenstrauß ließ die Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow vor Kemmerichs Füße plumpsen, statt ihn zu überreichen. Ob sie ihm etwas dazu sagte und was, ist unbekannt. Am Nachmittag hielt Kemmerich eine erste Rede, ließ keine Zwischenfragen zu.



Wohin es im Thüringer Landtag geht, zeigte sich kurz darauf: Die Sitzung wurde nach wenigen Minuten vertagt – auf einen Antrag der FDP hin, den AfD und CDU unterstützten, gegen die Stimmen von Linken, aber auch von SPD und Grünen. Diese beiden Fraktionen umwirbt Kemmerich jetzt, um eine Regierung zu bilden.



Die AfD jedenfalls feiert ihr von Destruktivität geprägtes Verhalten als "ersten Mosaikstein der politischen Wende in Deutschland". Die CDU, von der offenkundig reichlich Stimmen kamen (AfD und FDP kommen nur auf 27 Abgeordnete, Kemmerich erhielt 45 Stimmen) versucht sich in Schadensbegrenzung: Es müsse jetzt eine "klare Abgrenzung nach rechts" geben, beteuert Mohring, bekennt sich direkt aber auch zu ihrer Mitverantwortung für die entstandenen politischen Verhältnisse: Die CDU habe immer gesagt, dass sie einen Kandidaten der Mitte unterstützen würde.