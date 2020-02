Die Hamburgerinnen und Hamburger haben die rot-grüne Koalition bei der Bürgerschaftswahl klar im Amt bestätigt. In den Parteizentralen in Berlin ist die Aufmerksamkeit besonders groß: Hamburg wird, wenn es keine Überraschungen gibt, wohl die einzige Wahl in diesem Jahr bleiben. Diese Bürgerschaftswahl war wegen der rassistisch motivierten Morde in Hanau und dem Thüringen-Debakel symbolisch aufgeladen. Dass AfD und FDP um die Fünfprozenthürde bangen müssen, ist Ausdruck davon. Die sechs bundespolitischen Lehren aus diesem Abend:

Krass, die SPD kann noch gewinnen

Lange war es nur ein viel belächelter Glaubenssatz in der SPD: Wir können noch siegen. Musste Bürgermeister Peter Tschentscher noch im Januar fürchten, von den Grünen aus dem Rathaus vertrieben zu werden, so ist seine SPD nun tatsächlich mit weitem Abstand stärkste Partei geworden. Mit rund 37 Prozent verliert die Partei zwar im Vergleich zu einstigen Spitzenwerten von bis zu 48 Prozent. Aber sie beweist: Zumindest in Hamburg ist sie immer noch Volkspartei. Und das trotz der Vorwürfe, im Cum-Ex-Skandal Steuervorteile an Steuerhinterzieher verteilt zu haben.

Bundesweit werden sich nun manche Genossinnen an ihren zweiten Glaubenssatz erinnern: Mit ein bisschen Glück kann die SPD in diesen wechselhaften Zeiten auch wieder den Kanzler stellen. Klingt größenwahnsinnig angesichts der aktuellen 14 Prozent, bei denen die SPD bundesweit steht. Im Lager von Finanzminister Olaf Scholz und seinen Spindoktoren dürften daher an diesem Abend ein paar Astra-Urtyp-Korken springen.

Scholz selbst war mal recht erfolgreich Bürgermeister in Hamburg, und in seinem Fanclub hält man ihn trotz der Niederlage um den Parteivorsitz weiterhin für den besten Kanzlerkandidaten, den die SPD noch zu bieten hat. Da hilft, dass Wahlsieger Tschentscher mit seinem wirtschaftsfreundlichen Mitte-Kurs als "Scholz-Klon" gilt.

Gar nicht eingeladen im Hamburger Wahlkampf waren die neuen linken Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Sie sind beide erklärte Gegner des Scholz-Kurses, der die Sozialdemokratie (so lautete jedenfalls ihr Wahlslogan beim Mitgliederentscheid um den Parteivorsitz) angeblich erst in die Beliebigkeit und dann in den Ruin getrieben habe. Aber gut, wer wird an diesem Abend die notdürftig vertuschten Risse zwischen den Lagern vertiefen? Die Genossen haben endlich mal wieder Grund zu feiern. Und vielleicht hat ja auch Saskia Eskens beherztes und engagiertes Twittern gegen den Rechtsextremismus manchen linken Wähler zurückgeholt. Es wäre ganz neues Teamwork bei den Sozialdemokraten.

Die AfD lässt sich kleinwählen

Das erste Mal seit ihrer Gründung fliegt die AfD möglicherweise aus einem Landesparlament. In den ersten Hochrechnungen liegt sie knapp unter fünf Prozent. Dabei verkaufte sich die AfD in Hamburg so bürgerlich wie möglich, aber ihr Wählerpotenzial war in der weltoffenen Hafen- und Handelsstadt immer schon schwach: Bei der letzten Wahl 2015 kam die in Hamburg gegründete damalige "Professorenpartei" um Bernd Lucke auch nur auf 6,1 Prozent.

Bundesweit hatten Politikerinnen und Aktivisten in den vergangen Wochen dazu aufgerufen, wählen zu gehen und die Rechtspopulisten aus dem Landtag zu drängen. Das Kalkül: Je mehr Menschen zur Wahl gehen, desto weniger zählen die wenigen, die auch ein rassistischer Anschlag mit zwölf Toten nicht davon abhält, den Rechtspopulisten ihre Stimme zu geben. Die Wahlbeteiligung ist tatsächlich gestiegen, also könnte diese Strategie aufgegangen sein.

© Michael Heck Lisa Caspari stellvertretende Ressortleiterin Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Die Hamburger Wählerinnen und Wähler haben sich mit dem heutigen Abend also demonstrativ abgewandt von Alexander Gaulands selbstgerechtem Lamento zu Hanau ("Die Tat eines Wahnsinnigen soll uns in die Schuhe geschoben werden"). Wenn Demokraten zusammenstehen, dann kann zumindest der politische Arm des Rassismus und Rechtsextremismus marginalisiert werden, das ist das ermutigende Signal dieses Abends. Und: In Thüringen mag die AfD die politischen Verhältnisse vorführen und durcheinanderbringen können. In vielen anderen Orten Deutschlands aber hat sie nicht so eine dominierende Macht. Dass das so bleibt, kann jeder Wähler mit seiner Stimme beeinflussen.

FDP-Wähler haben eine klare Grenze

Auch die FDP hat sich an diesem Abend einen Denkzettel für ihr Irrlichtern bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen abgeholt, wie auch ihre eigenen Wahlkämpfer zugeben. Sie liegt in den ersten Prognosen bei fünf Prozent und muss ebenfalls um den Wiedereinzug bangen. In Hamburg war die FDP allerdings noch nie sonderlich stark – ihr bestes Ergebnis erreichten die Liberalen 2015 mit 7,4 Prozent. Und doch ist die Botschaft der Wählerinnen und Wähler an Christian Lindner unmissverständlich: Wer "die Mitte" erreichen will, muss erkennen, dass Teile des bürgerlichen Lagers zwar klimaschutz- und einwanderungsskeptisch sein mögen, dass die meisten aber für sich eine deutliche Grenze ziehen: Sie wollen keine Zusammenarbeit mit einer völkischen Partei. Die Glaubwürdigkeit der FDP wurde erschüttert, weil die Partei in der Hamburger Bürgerschaft schon Anträge der AfD unterstützt hat – auch wenn es "nur" um einen Abbiegeassistenten für Lkw ging. FDP-Parteichef Christian Lindner muss nun den Ruf seiner Liberalen retten und seine eigene Karriere gleich mit.