Halle, Erfurt, Hanau, Weimar … Das Gespenst von Weimar hat Dauerwohnrecht in der zweiten deutschen Republik, auch nach siebzig Jahren mustergültiger demokratischer Entwicklung. Ein "Hauch von Weimar" – so eine probate Formel – weht immer, wenn der rechte Terror zuschlägt oder Rechtsradikale wie in Erfurt das Chaos säen. Dennoch gehört der Weimar-Vergleich auf den Index.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Eine dürre Statistik mag eine von vielen Unvergleichbarkeiten verdeutlichen. Hanau war mit zehn Getöteten der schlimmste Terroranschlag seit 1996, als ein Asylbewerberheim niedergebrannt wurde. Seitdem lief es halbwegs glimpflich ab – fast nie Tote (außer neun in München 2016). In den vierzehn Jahren der todgeweihten Weimarer Republik geschahen allein 500 politische Morde, von den zahllosen "normalen" Opfern ganz zu schweigen. Straßenkämpfe und Schießereien waren Routine. Das Neue Normale heute ist eine Demo, die Kreuzungen blockiert.

Der Rechtsterror richtete sich damals gegen die junge Republik und deren Repräsentanten wie den jüdischen Außenminister Walther Rathenau. Er war gut organisiert und straff geführt. Die heutigen Anschläge sind in der überwältigenden Mehrheit Do-it-yourself-Terror – wie auch quer durch die westliche Welt. Dem "einsamen Wolf", wie ihn die Experten nennen, fehlt das Rudel.

Er agiert allein und hat sich seine mörderische Ideologie aus dem Internet zusammengeklaubt. Die Weimarer Republik hatte es mit gefährlicheren Kräften zu tun. Diese waren hoch organisiert, gut finanziert und weit verzweigt – schlagkräftige paramilitärische Verbände, die überall angreifen konnten. Die KPD hatte den Roten Frontkämpferbund, die Nazis die SA.

Die Nation bekundete Scham und Abscheu

Solche Brigaden waren freilich bloß die Speerspitze, denn die tödliche Bedrohung der Republik reichte weit in die Gesellschaft hinein – was heute bei aller Nervosität keineswegs der Fall ist. Mehr als vier Fünftel der heutigen Deutschen schätzen die Demokratie als Staatsform.

In Weimar aber sympathisierten oder paktierten mächtige Elemente in Polizei, Justiz, Heer und Verwaltung mit den Totengräbern der Demokratie. Flankiert wurden sie von einer ideologisierten Kampfpresse, die tagtäglich den Hass schürte. Die Feinde der Demokratie saßen überall, auch in den Universitäten, die schon vor 1933 zu den Nazis überliefen.

Solch systematische Subversion lässt sich nicht mit dem Kleingruppenterror etwa des NSU oder mit dem Einzelkiller von Hanau vergleichen. Es fehlt der gesellschaftliche Rückhalt. Hat sich nach der Hanauer Mordorgie irgendjemand als Sympathisant geoutet? Die ganze Nation von der Staatsspitze bis zur kleinsten Lokalpostille stand unter Schock und bekundete Scham und Abscheu. Dagegen sangen die Freikorpssoldaten weiland: "Knallt ab den Walther Rathenau, die gottverfluchte Judensau!" Der Beifall war ihnen gewiss.

Lichtjahre trennen die zweite von der ersten Republik. Eine hervorgehobene Rolle spielt die historische Erfahrung. Die Weimeraner wussten nicht, in welche Katastrophe sie Adolf Hitler führen würde. Die Bundesrepublikaner aber kennen den Horror des zwölfjährigen Reiches. Nutzen wir eine medizinische Metapher. Das mörderische Virus, das 1933 bis 1945 wütete und die Nation fast umbrachte, hat das Immunsystem gestärkt. Unvorstellbar ist es, dass ein zweiter Adolf Hitler mit den Parolen des ersten – "Herrenrasse", "Heim ins Reich!" – eine gebrannte Nation hinter sich versammeln könnte. Soweit zur Infektionsgefahr.

Aber bemühen wir nicht allein die neue Seelenlage, die umschlagen kann, sondern vor allem die objektiven Ursachen der Läuterung. Es fehlen alle Bedingungen, die in Weimar den Hass auf die Republik genährt haben.