Nach massiver Kritik an ihrem Kurs versucht die konservative WerteUnion, sich von der AfD abzugrenzen. "Die WerteUnion lehnt eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei entschieden ab und hat auch nie eine Zusammenarbeit gefordert", heißt es in einem Beschluss, den der Bundesvorstand auf Vorschlag des Vorsitzenden Alexander Mitsch fasste.

Die Positionen der AfD seien mit den Zielen und Werten der WerteUnion nicht vereinbar. Der Verein sehe es als seine Aufgabe an, "als wertkonservatives und wirtschaftsliberales Korrektiv zum Linkskurs der Kanzlerin zu wirken". Dieser angebliche Linkskurs habe das Aufkommen der AfD erst ermöglicht. In dem aktuellen Beschluss heißt es: "Als WerteUnion wollen wir vielmehr dazu beitragen, die Union zurück in die politische Mitte zu führen und konservative Wähler zurückzugewinnen."

Die WerteUnion ist keine offizielle Parteigliederung und hat nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Mitglieder. Das entspricht etwa einem Prozent aller CDU-Mitglieder. Obwohl der innerparteiliche Einfluss der Gruppe überschaubar ist, erhält der rechtskonservative Verein viel Aufmerksamkeit.



Die WerteUnion ist auch innerhalb der eigenen Partei umstritten. Zuletzt hatten sich mehrere CDU-Politiker dafür ausgesprochen, Mitglieder der Gruppe aus der Partei zu drängen. Diese hatten dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich gratuliert, nachdem er zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden war – auch mit Stimmen der AfD. Kemmerich ist inzwischen zurückgetreten.

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Berichte über Verbindungen von WerteUnion zur AfD. Der Vorsitzende Mitsch hatte im Dezember 2016 insgesamt 120 Euro an die AfD gespendet und auch überlegt, der Partei beizutreten. Weitere hochrangige Mitglieder der WerteUnion sollen eng mit der AfD verbandelt sein. Der Landessprecher der AfD in Nordrhein-Westfalen sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger, Mitglieder seiner Partei träfen sich seit einem halben Jahr mit Mitgliedern der WerteUnion. Dabei gehe es sowohl um themenbezogene Gespräche als auch um parteipolitische Erwägungen – "um auszuloten, was künftig möglich ist". Die WerteUnion sagte, dass ihr keine Beweise vorlägen, dass solche Gespräche stattgefunden hätten.