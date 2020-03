Hans Stachel verschenkt an diesem Morgen auf dem Wochenmarkt Kakteen. Stachel sticht, wie das Ass im Kartenspiel. So die Idee. Doch der Kandidat der Freien Wähler für das Amt des Oberbürgermeisters von Ingolstadt kann mit dem Wortspiel nicht trumpfen. Das Interesse der Bürger ist überschaubar. Nur wenige Passanten lassen sich auf ein Gespräch ein – und üben Kritik. "Man muss es zumindest versuchen", sagt Stachel. Er will Konservative überzeugen, die der seit Jahrzehnten regierenden CSU abschwören, und sich als bürgerliche Alternative zur Alternative anbieten: "Sonst überlässt man denen ja kampflos das Feld."

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche.

Mit "denen" meint der 53-Jährige die AfD. Die neuen Rechten haben sich an diesem Morgen nicht auf dem Wochenmarkt eingefunden, und sie dominieren auch nicht den bayrischen Kommunalwahlkampf. Und doch ist es wie bei allen Urnengängen der vergangenen Jahre: Die AfD steht immer im Raum. Auch wenn sie nicht da ist.

In den jüngsten Umfragen vor der Wahl am 15. März erreicht die AfD fünf Prozent. Doch in Ingolstadt traut fast niemand der Demoskopie. Bei der Landtagswahl 2018 erzielte die Partei hier 12,9 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 sogar 15,1 Prozent. Ingolstadt ist ein Beleg für die These, dass die AfD nicht (nur) von den Armen und Mutlosen gewählt wird, sondern (auch und) vor allem von denen, die kulturell fremdeln mit der deutschen Politik – und die sich ängstigen, ihren Status zu verlieren.

Kann Wohlstand eine Bürde sein?

Ingolstadt zählt zu den reichsten Städten Deutschlands. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner liegt mit rund 128.000 Euro drei Mal so hoch wie im Bundesschnitt. Im Städteranking der WirtschaftsWoche belegt die Kommune seit Jahren einen vorderen Platz. Es herrscht Vollbeschäftigung, die Stadt ist schuldenfrei. Das Median-Einkommen liegt bei fast 4900 Euro brutto im Monat – die Hälfte der Ingolstädter verdient mehr. Nur: Wie lange noch?

Ingolstadt lebt von der Autoindustrie, sie zahlt die guten Gehälter, Audi vor allem. Allein im Stammwerk arbeiten rund 44.000 Mitarbeiter, in einer Stadt mit kaum 140.000 Einwohnern. Audi ist in Ingolstadt seit Jahrzehnten so etwas wie der heilige Geist der Prosperität. Doch seit ein paar Jahren geht hier das Gespenst der Abstiegsangst um. Die Tage der Verbrenner sind gezählt; es ist unklar, wie es mit der wichtigsten deutschen Industrie weitergeht. Und Audi gilt in der Krisenbranche als Krisenfall. Der ehemalige Chef Rupert Stadler und mehrere Ingenieure sind in der Dieselaffäre (unter anderem) des Betrugs angeklagt und warten auf ihren Prozess. Die Zukunft des Konzerns im Zeitalter der E-Mobilität steht in den Sternen.

Viel Pessimismus

Vor wenigen Wochen kündigte Audi den Abbau von 9500 Stellen an, sozial verträglich, wie es heißt, über mehrere Jahre gestreckt. Trotzdem: Es war ein Schock. Auch der Letzte verstand: Die Zeiten, in denen es immer nur aufwärtsgeht, sind unwiderruflich vorbei. Und damit womöglich auch das schöne Leben im reichen Ingolstadt: das gute Gehalt für den sorglosen Alltag, die üppige Prämie zur Sondertilgung der Hypothek, für die Kreuzfahrt zum Hochzeitstag.

Entsprechend wenig Zuversicht ist in diesen Wochen auf dem Marktplatz im Norden Ingolstadts nahe der Audi-Zentrale anzutreffen. Und weil man weiß, dass die AfD gut darin ist, Missmut, Pessimismus und Ressentiment zu bewirtschaften, sorgen sich konservative Freigeister wie Hans Stachel. Er weiß: Es ist für Ingolstadt nicht entscheidend, wie viele Stimmen die AfD bei der Kommunalwahl genau holt. Sondern dass sie überhaupt im Raum steht, dass sie das Meinungsklima in der Stadt mit beeinflusst – und vergiftet.

Vor ein paar Wochen haben CSU und Freie Wähler im Ingolstädter Rathaus einen Antrag nur dank der Zustimmung eines von den Republikanern zur AfD übergetretenen Stadtrats durchgebracht. Ein sachlich eher harmloser Vorgang. Aber ein Politikum ersten Ranges.