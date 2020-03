Auf das Auto des kommissarischen Berliner Parteivorsitzenden Nicolaus Fest ist nach Angaben der Alternative für Deutschland (AfD) ein Brandanschlag verübt worden. Die Polizei nannte den Namen des Fahrzeughalters nicht, bestätigte aber eine Brandstiftung mit einer "möglichen politischen Tatmotivation" an einem Fahrzeug in Berlin-Charlottenburg. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Nach Polizeiangaben brannte das Auto nicht vollständig aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, "konnte eine Beschädigung jedoch nicht verhindern". Vor Kurzem war in Sachsen auf das Auto des AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla ebenfalls ein Brandanschlag verübt worden. Der Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer (CDU) sagte danach, dass ihm die zunehmende Verrohung Sorgen bereite. "Es gibt überhaupt keine Toleranz gegenüber Gewalt gegen Sachen und Personen." Nicolaus Fest sagte, weder er noch die Partei würden "vor der linksradikalen Gewalt zurückweichen". Er warf den anderen Parteien "unsachliche Hetzkampagnen gegen die AfD" vor.



In der Nacht zum Dienstag wurde ebenfalls eine zeitweise von der AfD für Veranstaltungen genutzte Gaststätte angegriffen. Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der AfD, sagte, dass die etablierten Parteien mit einer "Diffamierungskampagne gegen die AfD" ein Klima geschaffen hätten, von dem sich "Extremisten legitimiert fühlen, mit Gewalt gegen Mitglieder und Politiker der AfD vorzugehen".

Fest hatte im Januar als Notvorstand die Leitung des Berliner AfD-Verbandes von Georg Pazderski übernommen. Seit Ende 2019 ist der reguläre Landesvorstand nicht mehr im Amt. Die Wahl eines neuen Vorstandes scheiterte bisher am fehlenden Veranstaltungsort für einen Landesparteitag. Pazderski sagte, es handle sich bei dem Vorfall um einen "feigen Brandanschlag" gegen Fest. Es gebe eine "lange Kette von Gewaltverbrechen" gegen die AfD.



Nicolaus Fest war 2016 in die AfD eingetreten. Seit der Europawahl ist er außerdem Abgeordneter des Europa-Parlaments. Der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Bild am Sonntag war 2014 wegen eines islamfeindlichen Kommentars in der Springer-Zeitung in die Kritik geraten.