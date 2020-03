Der Thüringer Verfassungsschutz sieht in der angekündigten Auflösung des als rechtsextrem eingestuften Flügels der AfD nicht viel mehr als einen taktischen Schachzug. "Das ist eine Nebelkerze", sagte Behördenchef Stephan Kramer der Deutschen Presse-Agentur. Viel wichtiger sei, ob sich die Partei tatsächlich vom Flügel distanzieren sollte. "Davon ist bisher nicht sehr viel zu sehen."

Kramer bezeichnete die Ankündigung als "szenetypisches Verhalten". Der Flügel würde pro forma aufgelöst, die Arbeit jedoch fortgesetzt.

Mit seinen Äußerungen reagierte der Verfassungsschützer auf ein Schreiben der führenden Flügel-Vertreter Björn Höcke und Andreas Kalbitz, das sie am vergangenen Dienstag auf Facebook veröffentlicht hatten. Darin heißt es: "Wir fordern alle, die sich der Interessensgemeinschaft angehörig fühlen, auf, bis zum 30. April ihre Aktivitäten im Rahmen des Flügels einzustellen". Adressiert war der Brief an die "Freunde des Flügels".

Gleichwohl lobten die beiden führenden AfD-Politiker die Bewegung ausführlich – diese habe "Wertvolles" für die gesamte Partei geleistet und vor allem in den ostdeutschen Bundesländern "maßgeblich zu den fulminanten Wahlerfolgen der AfD beigetragen". Nun sei es Zeit für "einen neuen Impuls".

Ihre Arbeit ganz einstellen sollen die bisherigen Weggenossen aber nicht. Höcke und Kalbitz – der eine Landespartei- und Landesfraktionschef in Thüringen, der andere in Brandenburg – schreiben: "Jede Organisationsform kann nur Mittel zum Zweck sein. Der politische Einsatz geht weiter und fordert unsere ganze Kraft."



Flügel der AfD doppelt so groß wie die NPD

Mitte März hatte der Bundesverfassungsschutz den rechtsnationalen Flügel der AfD als Beobachtungsfall eingestuft. Der Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang sprach von einer "erwiesen extremistischen Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung". Höcke und Kalbitz seien "Rechtsextremisten".



Laut der Verfassungsschützer gehörten zuletzt etwa 20 Prozent der rund 35.000 AfD-Mitglieder zum Flügel. Die Gruppierung war damit doppelt so groß wie die NPD. Eine formelle Mitgliedschaft gab es allerdings nicht. Dafür trafen sich die rund 7.000 Anhänger regelmäßig zum sogenannten Kyffhäusertreffen. Auch AfD-Politiker, wie der Parteivorsitzende Jörg Meuthen, die sich selbst nicht zum Flügel zählten, nahmen an dieser Veranstaltung teil.