Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte "Flügel" der AfD will offiziell seine Aktivitäten einstellen. "Wir fordern alle, die sich der Interessensgemeinschaft angehörig fühlen, auf, bis zum 30. April ihre Aktivitäten im Rahmen des Flügels einzustellen", schrieben die AfD-Landeschefs von Thüringen und Brandenburg, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, in einem auf Facebook veröffentlichten Brief.



Damit kommen die beiden führenden "Flügel"-Vertreter jetzt auch öffentlich der Forderung der AfD-Parteispitze nach, ihre umstrittene Gruppierung bis Ende April aufzulösen. Zwar waren bereits vor einigen Tagen Informationen an ZEIT ONLINE und andere Medien durchgesickert, dass Höcke das Ende der rechtsnationalen Gruppierung "Der Flügel" im engeren Kreis beschlossen hat. Allerdings hatte Kalbitz noch am Samstag gesagt, ihm sei von einem solchen Beschluss nichts bekannt.

In dem nun veröffentlichten Brief an die "Freunde des Flügels" schreiben Höcke und Kalbitz, grundsätzlich könne nicht aufgelöst werden, was formal nicht existiere. Sie hätten jedoch entschieden, dem Wunsch der Parteispitze nachzukommen, "um die Einheit der Partei zu wahren und das Projekt einer politischen Alternative für Deutschland nicht zu gefährden".



Der Verfassungsschutz hatte den "Flügel" - eine lose Vereinigung von etwa 6.000 AfD-Mitgliedern - zum Beobachtungsobjekt erklärt. Er stuft ihn als rechtsextreme Bestrebung ein. Die Gruppe gilt als schlagkräftiges Netzwerk innerhalb der Partei, das aus dem Widerstand eines Teils der Partei gegen den damaligen AfD-Chef Bernd Lucke entstanden war. Sie soll sich teils über einen Schatten-Verein finanziert haben.



Praktisch dürfte die Auflösung nach Einschätzung des sächsischen "Flügel"-Obmanns Jens Maier dazu führen, dass die bisherigen Jahres- und Regionaltreffen der Gruppierung nicht mehr stattfinden. Außerdem würden die Homepage und die Facebook-Präsenz des "Flügel" verschwinden.